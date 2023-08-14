فى أسيوط.. الملخصات المستعملة بديل الكتب الخارجية الجديدة

تواجه الطلاب وأولياء الأمور في محافظة أسيوط صعوبات مالية بسبب ارتفاع أسعار الكتب الخارجية الجديدة للمواد الدراسية في جميع المراحل التعليمية. تجاوزت تلك الأسعار 200 جنيه للكتاب الواحد، مما دفعهم للبحث عن بدائل أرخص للتوفير المادي.

قرر العديد من الطلاب وأولياء الأمور شراء الملخصات المستعملة بدلاً من شراء الكتب الخارجية الجديدة. يعمل محمد حسن، أحد بائعي الملخصات المستعملة في أسيوط، على تأمين تلك الملخصات من القاهرة وبيعها في محافظته. يهدف حسن إلى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور عن طريق توفير الملخصات بأسعار أقل، بدلاً من إجبارهم على شراء الكتب بأسعار مرتفعة من المكتبات.

وفقًا لحسن، فإن أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الابتدائية تتراوح حوالي 30 جنيهًا لجميع المواد الدراسية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الكتب الخارجية للمرحلة الإعدادية تبلغ 30 جنيهًا للمادة باستثناء اللغة العربية، التي يصل سعرها إلى 40 جنيهًا. أما أسعار الكتب الخارجية للمرحلة الثانوية فيزيد قليلًا عن المراحل الأخرى، حيث تصل إلى 50 جنيهًا فقط.

تشهد الملخصات المستعملة إقبالًا كبيرًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور في جميع المراحل التعليمية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الملخصات الجديدة التي تصل لأضعاف تلك المستعملة. يلاحظ حسن أن الملخصات المستعملة هي طبعات العام الماضي فقط، وهذا لا يجعلها مختلفة كثيرًا عن الطبعة الجديدة.

إن ارتفاع أسعار الكتب الخارجية الجديدة يشكل عبئًا ماليًا على الأسر في أسيوط، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها. ومن المتوقع أن يستمر الاقبال على الملخصات المستعملة كحل بديل لتوفير المال وتسهيل عملية الشراء للطلاب وأولياء الأمور.