عاجل.. الطب 91.34% وطب الأسنان 90.97%

أعلن قبل قليل وزير التعليم العالي أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن الحد الأدني للطب 91.34% وطب الأسنان 90.97% والعلاج الطبيعي 90% والصيدلة 89.51%.

وتعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 لطلاب الثانوية العامة اليوم الاثنين، الموافق 14 أغسطس الجاري.

ويعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور لفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد.

الحد الأدنى للطب

ويحدد وزير التعليم العالي الحدود الدنيا للقبول بكليات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات2023 لمختلف الشعب العلمية والأدبية، والكليات التي بها أماكن شاغرة في المرحلة الثانية.

افتحتت وزارة التعليم العالي باب التقديم في تنسيق الجامعات 2023 بالمرحلة الأولى يوم السبت 5 أغسطس حتى الخميس 10 أغسطس إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لمكتب التنسيق.

نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

ويبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 مجموع 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 في المائة للشعبة العلمية، بإجمالي عدد طلاب 22 ألفًا و304 طلاب وطالبات.

كما يبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 للشعبة الهندسية 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 15 ألفًا و13 طالبًا وطالبة.

أما الشعبة الأدبية، فيبلغ الحد الأدنى للتقديم في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023، مجموع 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61 في المائة فأكثر بإجمالي عدد طلاب 74 ألفًا و923 طالبًا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 بجميع شعب الثانوية العامة 112 ألفًا و240 طالبًا وطالبة.