حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة في قوص بقنا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب محافظة قنا، برئاسة الدكتور قدري الشعيني رئيس مركز ومدينة قوص، عددًا من الحملات المكبرة، لإزالة التعديات من على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المركز.

فقد نفذ قروي خزام حملة مكبرة لإزالة التعديات من على مساحة ٥٢٥٠م من أراضي أملاك الدولة بناحية أبوالجود، حيث تم تنفيذ ثمانية قرارات إزالة ضمن أعمال الحملة.

فيما نفذ قروي الكلالسة قرارين لحالتي إزالة فورية الأولى كانت على مساحة ١٣ سهمًا والثانية كانت على مساحة ١٧ سهمًا، الأولى كانت مخططا بالجير الأبيض للبدء في أعمال حفر القواعد خرسانية، تم التنبيه على المواطن المخالف بعدم العودة مرة أخرى لممارسة ذات الفعل حتى لا يضع نفسه تحت المساءلة القانونية.

كما تم تسليم الحوض للمشرف الزراعي بالقرية، والثانية تم ردم وتسوية القواعد قبل البدء في وضع المادة الخرسانية، هذا وقد تم تنفيذ قرارين آخرين لحالتين تعد كلا منهم واحد قيراط عبارة عن أسوار من الطوب الأحمر مقامة على أرض زراعية.