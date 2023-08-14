فريق طبى بقنا الجامعى يستئصل رحم سيدة تعانى من اورام ليفية متعددة

أعلن الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، عن نجاح فريق طبى من قسم أمراض النساء والتوليد بمستشفيات قنا الجامعية، في الاستئصال الكامل لرحم سيدة كانت تعانى من أورام ليفية متعددة كبيرة الحجم في أماكن صعبة من الرحم، وذلك في ضوء الخدمات المتقدمة التي تقدمها مستشفيات قنا الجامعية ذات المهارة الخاصة لتوجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي واشراف الدكتور على عبدالرحمن غويل عميد كلية الطب ورئيس مجلس ادارة المستشفيات .

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس قسم أمراض النساء والتوليد انه تم مناظرة المريضة فور استقبالها بمستشفيات قنا الجامعية بالمعبر وبإجراء الأشعات والفحوصات تبين وجود أورام ليفية كبيرة الحجم في عنق الرحم والجزء الجانبي من الرحم حيث قام الفريق الطبي بتجهيز المريضة وعمل الفحوصات اللازمة واجراء عملية استئصال كامل للرحم حيث ضم الفريق الطبي الدكتور أسامة تمام استشاري أمراض النساء والتوليد بطب قنا، الطبيب محمد صابر مدرس مساعد بقسم النساء والطبيبة تهاني فتحي المعيد بقسم امراض النساء التوليد، كما شارك من قسم التخدير العناية المركزة كلا من الدكتور محمود اسماعيل استشاري التخدير والطبيب محمد حسام مدرس مساعد بقسم التخدير والعناية المركزة وذلك تحت اشراف رئيس لستة العمليات ليوم السبت الدكتور أحمد هاشم عبد اللاه .

وأضاف الدكتور أحمد السبقى مدير مستشفى المعبر الجامعي أن المريضة تماثل للشفاء بعد المتابعة الطبية المستمرة من اجراء العملية بالقسم الداخلي بالمستشفى وتم خروجها للتحسن التام بدون تسجيل أي مضاعفات جراحيه.