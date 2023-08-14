محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية ويُهدي أولياء الأمور رحلات عمرة

أقيمت في محافظة الوادي الجديد احتفالية رائعة لتكريم الطلاب المتميزين في الشهادات العامة والأزهرية والتعليم الفني.

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ فعاليات الاحتفالية التي أقيمت في قاعة الديوان العام الكبرى، وبحضور قيادات التربية والتعليم وأولياء الأمور والمعلمين، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

قام المحافظ بتقديم التهاني للطلاب الناجحين وأسرهم، مُتمنيًا لهم مستقبلاً مليئًا بالنجاح والتفوق، كما أكّد المحافظ على حرص المحافظة على توفير فرص تعليم متساوية للجميع من خلال منح الدراسة في الجامعات المختلفة. وعبر عن سعادته لدخول المعهد الفني الصحي بالداخلة في الخدمة هذا العام، حيث سيكون متكاملًا مع جامعة الوادي الجديد وفرع جامعة الأزهر - المقرر افتتاحه - في تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

كمكافأة للجهود المبذولة في مجال التعليم، قدم المحافظ (6) رحلات عمرة لأولياء الأمور.

كما شملت مراسم التكريم أوائل الشهادات الثانوية والإعدادية والابتدائية (العامّة والأزهرية)، وأوائل التعليم الفني وطلاب الدمج بالمحافظة، بالإضافة إلى عدد من المتميزين في آداء المهام الوظيفية بقطاع التعليم وأعضاء لجنة إعداد كتاب "ذاكرة واحات الوادي الجديد".

شهدت الحفل فقرات فنية وشعرية رائعة، بالإضافة إلى كلمات مؤثرة من مسئولي التعليم العام والأزهري بالمحافظة. تم تنظيم الاحتفالية بشكل احترافي وكانت فرصة رائعة للاحتفاء بابتكارات ونجاحات الطلاب ولتشجيعهم على مواصلة التميز في مسيرتهم التعليمية.

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"

محافظ الوادي الجديد يشهد احتفالية تكريم الطلاب الأوائل ويُهدي "رحلات عمرة"