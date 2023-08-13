قرارات تعيين وكلاء جدد بكليات جامعة المنيا

أصدر الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، اليوم الأحد، عدد من القرارات بتعيين وكلاء لكليات العلوم والهندسة والزراعة، وذلك استكمالاً للقرارات التي سبق وقد أعلنها لعدد من القيادات الجامعية؛ وذلك حرصاً على انتظام العمل وحسن سير العملية التعلمية، مع قرب الإستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد.

وجاءت قرارات التعيين والتي شملت كل من أستاذ دكتور نادى حجازي عبد الوهاب محمود وكيلاً لكلية العلوم لشئون التعليم والطلاب، وأستاذ دكتور صفوت وليم زكى محمود وكيلاً لكلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أستاذ دكتور أبو هشيمة مصطفى السيد احمد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب ، أستاذ دكتور محمد على حسن احمد مراد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وشمل القرار تعيين أستاذ دكتور مصطفى احمد كامل محمد وكيلاً لكلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أستاذ دكتور حمدي إبراهيم محمود ابراهيم الزراعة وكيلاً لكلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، أستاذ دكتور محي الدين محمد عبد العظيم السعيد العطار وكيلاً لكلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ووجه رئيس الجامعة، بأهمية تعاون وكلاء الكليات وبذلهم قصارى جهدهم لأداء المهام التنفيذية والإشرافية والمتابعة داخل كلياتهم، ورسم الإطار العام لسياسات العمل، إلى جانب المساهمة في معاونة القيادات الجامعية في تبني رؤية الجامعة وخطتها الإستراتيجية، في تعزيز النشر العلمي ورفع الوعي بأهمية التحول الرقمي، وثقافة التعليم الذكي التفاعلي، مع ضرورة اتباع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد كخارطة طريق للعمل بالكلية؛ إلى جانب معايير جائزة مصر للتميز الحكومي، ومعايير الأيزو الإداري.