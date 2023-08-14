فتح باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 (سجّل رغباتك الآن)

فتح موقع التنسيق الإلكتروني باب التقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 من القبول بالجامعات لطلاب الثانوية العامة.

ويستمر باب تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الثانية 2023 بالقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد مفتوحًا حتى يوم السبت المقبل الموافق 19 أغسطس 2023.

ويمكن لطلاب الثانوية العامة التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية 2023 من القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد على موقع التنسيق الإلكتروني على مدار اليوم.

ولتسجيل رغباتك في تنسيق المرحلة الثانية 2023 من الجامعات الحكومية والمعاهد (اضغط هنا).

أماكن متاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وتتاح أمام طلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 التقديم في كليات الطب البيطري والحاسبات والمعلومات، والفنون التطبيقية، والتمريض، والفنون الجميلة، والسياحة والفنادق، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام، والتجارة والآداب والتربية.

كما تتاح أماكن شاغرة أمام طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة في تنسيق المرحلة الثانية 2023 في كليات الآداب والتجارة والتربية والسياحة والفنادق، والفنون الجميلة.

الحدود الدنيا في تنسيق المرحلة الثانية 2023

وبلغ الحد اﻷدنى للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 للشعبة العلمية في الثانوية العامة 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98 في المائة، وتشمل عدد الطلاب 259 ألفًا و445 طالبًا وطالبة.

وبلغ الحد الأدنى للشعبة الأدبية للتقديم في تنسيق المرحلة الثانية 2023 من القبول بالجامعات الجامعات 238 درجة فأكثر أي بنسبة 58.05 في المائة، ويشمل عدد طلاب 90 ألفا و688 طالبا وطالبة.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب في تنسيق المرحلة الثانية 2023 من الجامعات الحكومية والمعاهد نحو 350 ألفًا و133 طالبا وطالبة في الثانوية العامة.

تعليمات تنسيق المرحلة الثانية 2023

- سيكون متاح لك قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك من بينها.

- الموقع يعرض أيضا الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تماما لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإن برنامج الحاسب سوف يخطره فوراً بأن الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة).