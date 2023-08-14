إطلاق 7 منصات إلكترونية لتقديم الخدمات بجامعة جنوب الوادي

ناقش الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الاثنين، إطلاق عدد من المنصات الالكترونية لإنجاز مجموعة من الخدمات بالجامعة، في إطار خدمات التحول الرقمي المتنوعة التي تقدمها جامعة جنوب الوادي.

قال رئيس الجامعة، إن المنصات التي يجري الإعداد لها تتضمن منصة للمستشفيات الجامعية لتلقي الطلبات و الشكاوى من المترددين عليها ، و منصة الشئون القانونية لإبلاغ الجهات المعنية بموقف الاحالة الى مجالس التأديب و توقيع الجزاءات .

وتابع، ومنصة القيادات الجامعية عند تكليف قيادة جديدة او التجديد لها ومنصة متابعة التكليفات الصادرة من رئيس الجامعة الى الوحدات الجامعية المختلفة و منصة الحجز والدفع الالكتروني لاستراحة الجامعة بالقاهرة ، ومنصة الأنشطة اليومية لمكتب رئيس الجامعة ، ومنصة الحصول على ارتباط مالي.

حضر المناقشة الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات و المعلومات و المهندس احمد عبد النعيم بمركز المعلومات.

تعاون مع مديرية المالية

في سياق ذي صلة، ناقش رئيس الجامعة، مع المحاسب محمود حمدان وكيل وزارة المالية فى قنا، تعزيز أوجه التعاون بين الجامعة والمديرية المالية في شتى المجالات، الأمر الذي يعود بالنفع على تحقيق أعلى معدل إنجاز للأعمال المالية بالجامعة وكذلك تحقيق أعلى نسب الاستفادة من جميع بنود الموازنة والخطة الاستثمارية للجامعة ، كما تم مناقشة إمكانية دمج الوحدات الحسابية والإدارات المركزية بالجامعة مثل إدارة المشتريات والمخازن.

وزار وفد من مديرية المالية ، جامعة جنوب الوادي، لتقديم التهنئة لرئيس الجامعة الدكتور أحمد عكاوي بتقلد منصبه.

قافلة طبية فى الغردقة

في سياق أخر، قال رئيس الجامعة، إن القافلة الطبية التي نظمتها الجامعة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، قدمت خدماتها على مدار يومين لعدد 547 حالة جاءت كالتالي عدد 168 حالة جهاز هضمي وأمراض متوطنه وعدد 117 رمد وعدد 115 جلدية وعدد 97 أنف وأذن وحنجرة وعدد 50 حالة نفسية وعصبية كما قام متطوعو صندوق مكافحة وعلاج الادمان و التعاطي بعمل توعية بمخاطر الادمان وطرق العلاج للأهالي.