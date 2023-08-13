غدًا.. جنايات أسيوط تستكمل محاكمة المتهم بقتل "ريناد"

تستكمل غداً محكمة جنايات أسيوط محاكمة المعلم المتهم بضرب التلميذة ريناد سيد صلاح في مدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة بأسيوط والتسبب في وفاتها.

كان المحامي العام قد أحال معلم أول في مدرسة عبدالله النديم الابتدائية لمحكمة الجنايات بتهمة ضرب تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، ما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم اتهامات بأنه ضرب المجني عليها ريناد سيد صلاح فراج، وأخل بدوره التربوي ورسالته المؤتمن عليها، حيث كان يشغل وظيفة موظف عام كمعلم لغة عربية. وكانت الضحية تلميذة تبلغ من العمر 11 عامًا، والتي تعرضت لأفعال التهديد والوعيد قبل الحادثة.

واستمعت النيابة العامة إلى شهادة 26 شخصًا، بينهم والدا المجني عليها وإداري في المدرسة ومدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط وطبيب شرعي في مصلحة الطب الشرعي بأسيوط.

ومن المقرر أن تستمر جلسات المحكمة غداً للاستماع إلى شهود جدد وتقديم الأدلة والشهادات اللازمة. ستحاول المحكمة الكشف عن تفاصيل وظروف الحادثة، وتحقيق العدالة وتقديم العقاب المناسب للمتهم إذا ثبت تورطه في جريمة الاعتداء على التلميذة والتسبب في وفاتها.

وفي ضوء هذا التطور، تنتظر أسرة التلميذة ريناد سيد صلاح نتائج المحاكمة بشغف وترقب كبير، حيث يأملون في أن يتم تقديم العدالة وتحقيق حقوق ابنتهم وتعزيز الوعي بأهمية حماية الطلاب داخل المدارس.

كانت حادثة وفاة التلميذة ريناد سيد صلاح قد صدمت الرأي العام وأثارت جدلاً واسعًا حول دور المعلمين وضرورة توفير بيئة تعليمية آمنة ومحمية للطلاب. من المأمول أن تؤدي هذه المحاكمة إلى توعية الجميع بأهمية حماية حقوق الأطفال في المجتمع.