كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواءمة المناهج الدراسية الجديدة مع الإعاقات المختلفة.

جاء ذلك خلال توصيات ملتقى تطوير المناهج (رؤى وتجارب)، التي عرضها وزير التربية والتعليم اليوم الإثنين في يوم الختام تنظمه الوزارة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف مصر.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة التركيز على المفاهيم الكبرى والأساسية في بناء المناهج الدراسية ودمج التكنولوجيا

ونوه وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالمدرسة باعتبارها كيان يبدأ منه تغيير المجتمع، بالإضافة إلى تركيز المناهج الدراسية المستقبلية على اكتساب المتعلمين الدراية والمعارف العلمية والرقمية التي تساعد على تمييز الحقائق من الأكاذيب لمكافحة انتشار التضليل الإعلامي، والاهتمام بترسيخ مفهوم الثقافة العلمية.

الاستفادة من التجارب الناجحة في بناء المناهج الدراسية

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تطوير التعليم وبناء المناهج الدراسية وتحسين جودة حياة الطلاب وأسرهم من خلال التعليم المبدع والفعال وتنمية المهارات التنافسية المطلوبة في سوق العمل، والتركيز على الأنشطة الخاصة باكتشاف مواهب وقدرات الطلاب وتنميتها.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه في ظل الانفجار المعرفي لا يمكن تضمين كل المحتوى في كل المواد الدراسية، وإنما يتم التركيز على المفاهيم الكبرى من خلال بناء مناهج دراسية بينية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى تصميم أنشطة تتناول المشكلات التي تؤرق الطلاب، ومراعاة أن تكون خطة تطوير المناهج خطة ديناميكية لا تتوقف وتشمل كل المراحل مع الأخذ في الاعتبار ما يحدث من مستجدات على المستويين المحلي والعالمي وكذلك أهمية تقييم ما يتم برؤية واضحة (تقييم الأداء)، والتركيز على إتاحة فرص للطلاب لتعلم لغات أجنبية ثانية؛ لمواجهة متطلبات واحتياجات سوق العمل.

استكمال بناء مناهج دراسية جديدة

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم استكمال تطوير مناهج المرحلة الابتدائية على أن يتم تطبيق المناهج الجديدة المطورة للمرحلة الإعدادية على طلاب الصف الأول الإعدادي في العام الدراسي بعد القادم 2024-2025 وبعد الانتهاء من المرحلة الابتدائية والإعدادية سيتم البدء في تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تستكمل خطة تطوير المناهج الدراسية باعتبارها خطة دولة وليس خطة وزارة.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن وضوح الهدف يرسم الطريق، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التحول من الحفظ والتكرار للابتكار والإبداع، وإعمال العقل، والتناسب بين العبء المعرفي والسعة العقلية للطلاب، وأن يكون جهد الطالب جزءًا من التقييم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى ضرورة التحول من التركيز على المحتوى إلى التركيز على نواتج التعلم والتحول من الاعتماد على الآخر إلى الاعتماد على الذات، والتحول من مناهج منفصلة إلى مناهج بينية ومتكاملة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى الأخذ في الاعتبار البناء على ما تم في المرحلة الابتدائية خلال السنوات الماضية، ومراعاة تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من مهارات الحياة وربط المناهج بالبيئة، وتوظيف المعارف والاهتمام بالجانب العملي.

وأكد وزير التربية والتعليم مراعاة معالجة القضايا والتحديات المعاصرة (التغيرات المناخية التنوع الحيوي، والقضية السكانية وأبعادها المختلفة، والمرأة وقضايا التمكين، ومراعاة ذوي الهمم، وعدم التمييز، واحترام الاختلاف).

