البناء المخالف في الفيوم.. كارثة تهدد الرقعة الزراعية

على الرغم من الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية فى محافظة الفيوم، ومجالس المدن، فى إزالة التعديات والمخالفات، وما تسنه الدولة من قوانين وتغليظ العقوبات لمجابهة هذه الظاهرة، الا ان عمليات البناء المخالف داخل وخارج الحيز العمرانى لا تزال مستمرة ناهيك عن البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والذي يتم تحت أعين وبصر بعض المسؤولين عن الوحدات المحلية بالقرى والمدن بالمحافظة، والجمعيات الزراعية ويتم التحايل بطريقة أو اخرى حتى يمر التعدى دون ازالة او ان تتم الازالة بشكل "صورى".

ولفت عبد العليم جبر- موظف- حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة تتم بشكل دائم ومستمر بقرى الخمسين والبرنس و منشأة عبد المجيد، ودفنو و قلمشاه بمركز إطسا ويتم التحايل من بعض المسئولين حتى لا تتم ازالة فى المهد .

وقال حمدى المغربى-مهندس زراعى- أن قرى مركز الفيوم هى أكثر قرى المحافظة تمارس البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة .

وأضاف أن حى الجون واحد من الأحياء الذى شهد خلال الاشهر الأخيرة موجة من البناء و تعليات الأبراج بشكل مخالف و كارثى، حيث تم بناء عشرات الحالات بحوض الضبايعة وباغوص، وابو شقرة بمدخل الطريق الدائرى .

الشدادات ونقص الحديد والاسمنت

وحذر سعيد عبد المحسن " مهندس مدنى" من التكاسل فى ازالة الادوار و التعديات والمخالفات التى تمت بعشرات الأبراج والعمارات بمدينة الفيوم، خاصة أن تلك التعديات تمت دون اشراف هندسى، حيث ان البناء تم و هناك نقص فى الحديد والاسمنت فضلا عن فك "الشدادات" الخشبية خلال 48 ساعة، خاصة أن هذه "الشدادات" تحتاج وقت اطول حتى تتماسك الخرسانات مع حديد التسليح، وأن ذلك سيتسبب فى كوارث على المدى القريب و البعيد .

وأكد محمد السلامونى - مدرس- أن البناء المخالف كثير جدا فى الوحدة المحلية بكل من زاوية الكرادسة و التى تتبعها منطقة بنى صالح والجزء الواقع بمدخل الدائرى طريق الفيوم – القاهرة فضلا عن تشييد العديد من الأبراج المخالفة بمدخل نادى قارون .

وذكر مختار عبد الله -مقاول- أن حالات البناء المخالف تتم بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية هوارة المقطع.

وقال عمر علي، إن عزبة فتيح التابعة للوحدة المحلية لقرية دسيا تشهد حالات تعدى بالبناء المخالف ، بالإضافة إلى حالات التعدى على منطقة مخرات السيول بعزبة محمود حسن التابعة لقرية هوارة المقطع، كما تم البناء على الأراضى أملاك الدولة بنفس المنطقة.

وأشار خالد مصطفى موظف، إلى أن قرية تونس تشهد حالات تعد على شاطئ بحيرة قارون الواقع أمام القرية السياحية، فضلا عن وجود حالات تعد بقرى قوته وقارون و حنا حبيب و هذه التعديات تتم على الأراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية .

وذكر حسن عبد المجيد -موظف- أن حالات التعدى بالبناء طالت حرم الطريق بقريتى منشأة بغداد و البرمكي بالرغم من ان الطرق العامة هى التى تحتاج للتوسعات فى ظل تزايد عدد المركبات التى تسير على الطرق .

ويؤكد مصطفى عبد اللطيف"عامل" أن هناك حالات تعدى على الأراضى الزراعية تتم بقرى سنرو، و النصارية، وكفر سعد، وأبو جنشو فضلا عن البناء المخالف بمدينة ابشواى نفسها .

ويطالب المهندس محمود المصرى، الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بعمل جولات مفاجئة على مناطق التعدى ليرى بنفسه المخالفات الصارخة التى تحدث يوميا، ولا يعتمد على التقارير الواردة من الأجهزة المختلفة .

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