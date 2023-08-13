بحث طرق ترخيص التحليل الفنية لاستفادة السوق المحلى

33 خريجًا على المنصة

يلتقى اليوم «الأحد» الدكتور محمد فريد رئيس البورصة ويالند أرلت رئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، وذلك لبحث طرق ترخيص مهنة التحليل الفنى فى دول العالم والتى تنتمى لها جمعيات التحليل الفنيين، وكيفية الاستفادة من الطرق المختلفة للترخيص، ونقل التجربة للسوق المحلى المصرى.

قال محمد يونس رئيس الجمعية إن الاجتماع سيشهد عرضًا لرئيس الاتحاد الدولى للمحللين الفنيين للتجربة الألمانية، فى عمليات التمويل للشركات، والأفراد فى ألمانيا.

قام رامى الدكانى - رئيس البورصة المصرية مؤخرًا بتكريم آخر دفعة من خريجى الجمعية والبالغ عددهم 33 خريجًا.

أكد «الدكانى» خلال التكريم الدور المهم الذى يقوم به المحللون الفنيون كطرف فاعل فى سوق المال المصرى، كما اهتم بسماع آراء ومقترحات مجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية للمحللين الفنيين بخصوص سوق المال، مشجعا الخريجين على ضرورة العمل على بذل مزيد من الجهد لتطوير السوق ورفع مستويات المعرفة والثقافة المالية، وشدد على أهمية توحيد جهود التطوير والتنمية التى تقوم بها جميع الأطراف لتحقيق الأفضل لسوق الأوراق المالية.

وشدد رئيس الاتحاد الدولى على أهمية التحليل الفنى لدراسة وتحليل الأسواق المالية واستثمار الأموال الشخصية وأيضاً إدارة استثمارات الغير بأعلى درجات المهنية.

كما تعمل الجمعية على تعزيز الدرجة التى تمنحها، وهى واحدة من ثالث شهادات فقط «إلى جانب اليابانية والإنجليزية» معتمدة على اهتمامه بتطوير وتحديث منظومة العمل داخل الاتحاد، بالإضافة إلى اهتمامه الخاص بالأنشطة التعليمية والتدريبية.