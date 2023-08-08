طفرة غير مسبوقة في تطوير القاهرة التاريخية

قال الكاتب جمال رائف، إن هناك إرادة سياسية لتطوير واجهة مصر الحضارية على كافة الأصعدة، التاريخية والحضارية والثقافية، لتصبح هذه الواجهة مشرفة، خاصة بعد أعمال تطوير مساجد آل البيت، وما تشهده هذه المساجد من تطوير كبير ونقلة نوعية غير مسبوقة.

القاهرة التاريخية

وأوضح رائف، أن أعمال التطوير لا تقتصر على المساجد فقط ولكن يمتد ليشمل تطوير المناطق المحيطة، وبالتالي نتحدث عن طفرة غير مسبوقة ومشروع مهم للغاية وهو مسار آل البيت الذي يتضمن تطوير كافة المساجد التاريخية في هذا النطاق.

وتابع أن التطوير لا يقتصر على المساجد فقط، ولكن يشمل أيضاً المناطق المحيطة بهذه المساجد مثل صور مجرى العيون والمناطق المحيطة بالحسين وغيرها من الأماكن، أن هذا التطوير يجلب نوع جديد من السياحة، والتي كانت تفتقده الدولة المصرية في العقود الماضية، مشيراً إلى أن الإرث الحضاري المصري متنوع والدولة المصرية تنفض الغبار الآن عن هذا الإرث.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز.