مراجعة المناهج الدراسية في كليات التربية بالجامعات

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراجعة المناهج الدراسية والبرامج التعليمية بكليات التربية في جميع الجامعات.

يأتي ذلك بحسب بروتوكول التعاون الذي وقعته مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير التعليم (EDC)؛ من أجل تنفيذ فعاليات مبادرة تميز المعلم لإعداد وتدريب المعلمين.

مناهج جديدة في كليات التربية

وتسهّل وزارة التعليم العالي إجراءات الموافقة على المناهج الدراسية الجديدة في كليات التربية أو تعديلها، بالإضافة إلى التعاون مع مبادرة تميز المعلم فى تطوير المناهج سواء قبل البدء فى تدريب المعلمين أو أثناء فترة التدريب، والمشاركة فى مجموعات عمل مبادرة تميز المعلم واجتماعاتها.

وينص البروتوكول على قيام وزارة التربية والتعليم بتسهيل إجراءات حضور المعلمين تدريب مبادرة تميز المعلم، وتقديم الدعم اللازم لتطوير برنامج الدراسات العليا في كليات التربية والبرامج متعددة التخصصات لمدة أربع سنوات لمعلمى المدارس الابتدائية.

كما ينص على تيسير وزارة التربية والتعليم عملية تقييم أداء المعلمين قبل وبعد الانتهاء من تدريب مبادرة تميز المعلم، وكذلك توفير بيئة آمنة وإيجابية تشجع المعلمين المدربين حديثًا على تطبيق ما تعلموه من تدريب مبادرة تميز المعلم، إضافة إلى المشاركة فى مجموعات عمل مبادرة تميز المعلم واجتماعاتها.

كما ينص البروتوكول أيضاً على دور مركز تطوير التعليم فى تنفيذ أنشطة مشروع مبادرة تميز المعلم، فضلاً عن التنسيق مع الأطراف المعنية.



ومن المقرر تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن كل الأطراف المشاركة فى البروتوكول بحيث تجتمع هذه اللجنة مرة كل ستة أشهر؛ بهدف متابعة ما تم إنجازه فى ضوء بنود البروتوكول، وتحديد الموارد الجديدة، والإجراءات المشتركة الأخرى اللازمة لدعم الأهداف المحددة فى البروتوكول.



واتفقت جميع الأطراف المشاركة فى البروتوكول على تطوير المواد التعليمية المتعلقة بمبادرة تميز المعلم.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق مبادرة تميز المعلم يعد إضافة هامة للمجهودات المبذولة لتحقيق إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، نظراً لتماشي أهداف وأنشطة المبادرة مع رؤية الإستراتيجية لتحديث برامج التعليم العالي في مختلف القطاعات، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية تُسهم فى جذب الكوادر العلمية المتميزة.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أننا نتطلع للتعاون المثمر مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وكافة الشركاء المحليين والدوليين من أجل رفع قدرات كليات التربية وتطوير برامج جديدة للإعداد وتأهيل المعلمين وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير الدولية، من خلال مبادرة تميز المعلم.