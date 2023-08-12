لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية.. ندوة توعوية في منفلوط باسيوط

قامت وحدة حماية الطفل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط بأسيوط بتنظيم ندوة توعوية بعنوان "لا للزواج المبكر وختان الإناث والتربية الإيجابية".

أقيمت الندوة بهدف توعية المجتمع حول أضرار الزواج المبكر وختان الإناث، وتعزيز الوعي بأهمية التربية الإيجابية للأطفال.

وتم شرح دور الحماية وخطوات نجده لإنقاذ الطفل، والتعريف بمخاطر الزواج المبكر والآثار السلبية الجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال.

كما تم مناقشة أهمية تنظيم الأسرة وأهمية استخدام خط النجدة في الإبلاغ عن المشكلات التي يواجهها أطفالنا، بهدف تحقيق مبادرة "أولادنا مستقبل بلدنا".

تهدف هذه الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الطفل والحد من ظواهر زواج القصر وختان الإناث، وتعزيز قدرات المجتمع في تحقيق تربية إيجابية للأطفال.