وزير التربية والتعليم: "497 مدرسة تطبق التأسيس العسكري"

كشف الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن وجود 497 مدرسة تطبق التأسيس العسكري على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال انعقاد الندوة التثقيفية الـ 11 لتوعية الطلاب بالانتماء، في المدينة التعليمية.

ولفت وزير التربية والتعليم أنه عند زيارة إحدى المدارس الفنية مؤخرًا لمس الالتزام والانضباط والولاء والانتماء لدى طلابها.

وأعرب وزير التربية والتعليم عن رغبته في التوسع في أعدادها في هذا الإطار لأن الجيل الحالي يحتاج إلى هذه القيم ليكتسبوا قيمة الإحساس بالمسئولية.



وأوضح وزير التربية والتعليم أن الولاء والانتماء أحد الأهداف الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠، والتي تستهدف طالب معتز بذاته فخور ببلاده يقبل التعددية قادر على التنافسية.

وزير التربية والتعليم يستعرض تطوير المناهج:

وكشف وزير التربية والتعليم عن اعتزام وزارة التربية والتعليم عقد الملتقى الأول لعرض الإطار العام لمناهج المرحلة الإعدادية وفق المنظور العالمي يوم ٦ أغسطس المقبل، والذي سيضم خبراء دوليين وعالميين ومحليين.

وكشف وزير التربية والتعليم عن أنه سيتم البدء في وضع الإطار العام للمرحلة الثانوية عقب الانتهاء من الإطار العام للمرحلة الإعدادية.

ولفت وزير التربية والتعليم أنه أصدر توجيهاته للجنة المسئولة عن التطوير بضرورة تضمين قيم الولاء والانتماء في هذه المناهج، والتركيز على المفاهيم الكبرى التي تمكنه من مواصلة التعلم، وليس الحشو، وأن يكون الطالب مستمتعًا بتعلمه ومستمتعًا بحياته أيضًا، بحيث لا يتم تكديس عقول الطلاب بمعلومات تفصيلية ترهقهم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه من منطلق اتجاه العالم إلى الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، والتعليم الإلكتروني، وضعت الوزارة معايير قوية لانتقاء المعلمين القادرين على إحداث التغيير والتطوير.

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر للأكاديمية العسكرية بالقوات المسلحة لمشاركتها وزارة التربية التربية والتعليم لانتقاء هؤلاء المعلمين القادرين على تنمية الولاء والانتماء، وإحداث التغيير المنشود في التعليم والتعلم فى ظل التحول الرقمى.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن المعلم دوره اختلف ولم يصبح ملقنًا للمعلومات، بل هو المخرج والمنظم لعملية التعليم والتعلم، والوصول بالطلاب للحد الأقصى للأداء.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن مصر لديها ٢٥ مليون طالب، ولكي ننمي الولاء والانتماء اشتركت القوات المسلحة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذه الندوات التثقيفية والتي ستحقق مردودًا عاليًا لصالح الجميع، مؤكدًا أهمية استدامة هذه الندوات التثقيفية التوعوية.