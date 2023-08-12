شاطئ أبوزنيمة بجنوب سيناء يستقبل المصطافين بعد تطويره

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، الانتهاء من أعمال تطوير الشاطئ العام، وتزويده بكافة الخدمات، وفتحه لاستقبال مواطني المدينة وزائريها.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير ورفع كفاءة الشاطئ العام بمدينة أبوزنيمة، وتزويده بكافة الإمكانيات الخدمية لراحة المواطنين وزائري المدينة.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء كافيه للمشروبات والمأكولات السريعة، وتجديد منطقة "الكيدز اريا" وألعاب الأطفال، وإعداد وتجهيز أماكن مخصصة للعائلات، وتركيب شماسي.