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الأحد 13 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

شاطئ أبوزنيمة بجنوب سيناء يستقبل المصطافين بعد تطويره

شاطئ أبوزنيمة بجنوب
شاطئ أبوزنيمة بجنوب سيناء

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء، الانتهاء من أعمال تطوير الشاطئ العام، وتزويده بكافة الخدمات، وفتحه لاستقبال مواطني المدينة وزائريها.

وقال اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير ورفع كفاءة الشاطئ العام بمدينة أبوزنيمة، وتزويده بكافة الإمكانيات الخدمية لراحة المواطنين وزائري المدينة.

وتضمنت أعمال التطوير إنشاء كافيه للمشروبات والمأكولات السريعة، وتجديد منطقة "الكيدز اريا" وألعاب الأطفال، وإعداد وتجهيز أماكن مخصصة للعائلات، وتركيب شماسي.