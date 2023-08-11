رئيس مدينة القوصية يتفقد مواقف السيارات لدراسة إنشاء موقف جديد

تفقد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية خلال جولة ميدانية بالقوصية بعض مواقع مواقف السيارات وذلك لدراسة أماكن وقوف السيارات لنقلها إلى أماكن خارج المناطق السكنية المزدحمة لتيسير المرور ومنع التكدس ولتحسين الخدمات المقدمة لهم وللمواطن

قام اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، بجولة تفقدية في مواقع مواقف السيارات بالقوصية، بهدف دراسة أماكن وقوف السيارات، وذلك في إطار جهود السلطات المحلية لتحسين خدمات المرور وتخفيف الازدحامات الناجمة عن وقوف السيارات في المناطق السكنية الكثيفة.

وقد رافق اللواء محمد عزت في جولته التفقدية، ناجح مدير التخطيط والتنمية بالقوصية، وهشام محمد سعيد مشرف عام المواقف بأسيوط، وخالد عبدالمقصود مشرف عام مواقف القوصية، ونصر مناع قايد رئيس المواقف السابق.

وبدأ رئيس المدينة جولته بتفقد بعض المواقف العشوائية والتي توجد في مناطق سكنية مزدحمة. وأعرب اللواء محمد عزت عن أهمية توفير مواقف سيارات منظمة وآمنة للمواطنين، بهدف تسهيل حركة المرور ومنع ازدحام السيارات داخل المناطق السكنية.

إنشاء موقف سيارات جديد..

وأشار رئيس المدينة إلى أنه جاري العمل حاليًا على إنشاء موقف سيارات جديد يضم بعض المواقف، بهدف تذليل العقبات التي تواجه المواطنين ومنع التكدس داخل المناطق السكنية. وأكد أن هذا المشروع يعد واحدًا من عدة مشروعات تهدف إلى خدمة المواطنين وتوفير بيئة مرورية مريحة وآمنة.

من جانبهم، أعرب الحضور عن ترحيبهم بمبادرة اللواء محمد عزت في تحسين خدمات المرور وتوفير مواقف سيارات منظمة، مؤكدين أهمية هذه الخطوة في رفع جودة الحياة للمواطنين وتحسين الظروف المعيشية في المدينة.

وشددوا على ضرورة استكمال المشروعات المتعلقة بتوفير المواقف، وتعزيز التعاون بين الجهات المختلفة المعنية بهذا الشأن، بهدف ضمان تحقيق النتائج المرجوة وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة فيما يتعلق بالمرور ووقوف السيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية للمدن وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز الراحة والسلامة لسكان المدينة. وتعكس التجولات التفقدية التي يقوم بها رؤساء المدن والمراكز الهمة الكبيرة التي يولونها لقضايا المواطنين وتحسين جودة الحياة في بيئتهم المحلية.

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية

رئيس مدينة القوصية .. إنشاء موقف سيارات جديد ويتفقد مواقف السيارات الحالية