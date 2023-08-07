وفاة تباع أثناء نومه أسفل عجلات سيارة نقل في الصف

لقي تباع حتفه أسفل عجلات سيارة نقل ما أدى إلى وفاته في الحال بمنطقة الصف جنوب الجيزة، ونُقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد الوتيدي نائب مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغ من مستشفى الصف بوصول جثمان تباع، 19 سنة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين أنّ المتوفى كان نائمًا خلف السيارة وأثناء رجوع السائق بالسيارة النقل قام بالاصطدام به دون قصد ما أودى بحياته في الحال، تم التحفظ على السيارة وقائدها.

النيابة تأمر بتشريح الجثمان

ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

الداخلية تكشف حقيقة وفاة مواطن في المنيا





نفي مصدر أمني صحة ما تناولته القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن ملابسات وفاة أحد المواطنين بمحافظة المنيا.

وأوضح المصدر أن المذكور أحد متجري المواد المخدرة (سبق اتهامه في 9 قضايا ومطلوب التنفيذ عليه بالحبس 19 سنة في 8 قضايا أخرى)، حيث تم إعداد أكمنة له أثناء قيامه ببيع بعض المواد المخدرة، وحال استشعاره بالقوات قام بالتعدي على أحد أفراد القوة وإطلاق النيران من سلاح ناري كان بحوزته تجاه القوات، وأسفر التعامل عن إصابته بعيار نارى بالذراع اليسرى، وتم نقله للمستشفى إلا أنه توفى.



وعُثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش- السلاح المستخدم- عدد من الطلقات النارية)، كما تم ضبط (3 أشخاص) كان المذكور يقوم ببيع المواد المخدرة لهم وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة المشتراة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



كشف حقيقة قيام شخصين بأعمال بلطجة وبيع المواد المخدرة في الفيوم

بالنسبة لما تم تداوله عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن الإدعاء بقيام شخصان بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة والتعدى على أحد الأشخاص وإحداث إصابته بإحدى القرى بالفيوم.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ (3) الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بالفيوم بحدوث مشاجرة وتم ضبط طرفيها هما طرف أول: (عامل "مصاب بجرح قطعى")، طرف ثان: (عامل وبحوزته سلاح أبيض "سكين").. وتبين قيام الطرف الثانى بالتعدى على الطرف الأول بالسب والضرب وإحداث ما به من إصابات مستخدماً السلاح المضبوط بحوزته بسبب خلافات الجيرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويشار إلى عدم صحة ما تم تداوله بشأن قيام المتهمين بممارسة أعمال البلطجة وترويج المواد المخدرة.



ضبط 312 قضية مخدرات و124 قطعة سلاح نارى في حملة أمنية مكبرة



وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 312 قضية مخدرات، و124 قطعة سلاح نارى، وتنفيذ 83696 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.