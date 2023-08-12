الباز: احتكار السلع ورفع أسعارها أخطر من العمليات الإرهابية على الدولة

طالب الدكتور محمد الباز، بضرورة التصدي لأزمة ارتفاع أسعار السجائر بالسوق، رغم طرح الشركة الشرقية للدخان ملايين علب السجائر يوميا بسعر ثابت 24 جنيه للعلبة.

اسعار السجائر



واستعرض "الباز"، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أسعار لعلب السجائر على صفحة "شركة جوهرة باب البحر.. مشمش" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "لازم الدولة تضرب بيد من حديد، وأي محتكر لسلعة يتم عقابه".



وتابع: "عندنا لعب ظاهر في مسألة سوق السجائر وده عامل توتر، والاستغلال اللى بيحصل ده في ضرب للأمن بشكل عام، وفي كلاب مسعورة بتقول مصر فيها طوابير لشراء السجائر".



وواصل: "زمان وفي فترات ليست بعيدة أي حد كان بيزود قرش واحد على سلعة بيتعمل له قضية أمن دولة في فترات، سواء تاجر كبير أو صغير، وهناك الآن يتردد اسم امبراطورية مشمش للسجائر.. ده واحد بيعطش السوق عشان يعمل أزمة".



ولفت إلى أن التاجر الذي يتسبب في أزمة بالسوق أخطر على مصر من العمليات الإرهابية، متابعا: "دلوقتي اللعب في السلع اللى مش عاوزة تتخزن في ثلاجات، زي الأرز والسكر والسجائر وغيرها ممكن تتخزن فترة طويلة ومتبوظش.. المسألة مخططة".