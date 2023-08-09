تعيين الدكتور مجدي محفوظ عميداً لعلوم كفرالشيخ

قرار جمهوري بتعيين الدكتور مجدي السيد محفوظ بدران، عميدًا لكلية العلوم بجامعة كفرالشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، صدور قرار جمهوري بتعيين الدكتور مجدي السيد محفوظ بدران، عميدًا لكلية العلوم بجامعة كفرالشيخ.

ولد الدكتور مجدي محفوظ بمدينة طنطا، في نوفمبر 1965م، وتخرج في كلية العلوم، جامعة طنطا، بتقدير جيد جدًا، حصل على درجة الماجستير عام 1994م، ونال درجة الدكتوراه في الوراثة والبيولوجية الجزئية من جامعة بليموث البريطانية في أغسطس 2001م.

عُين محفوظ معيدًا بكلية التربية جامعة كفرالشيخ، في مارس 1989م، حتى تدرج إلى درجة مدرس بنفس الكلية، في ديسمبر 2001م، ورُقِي أستاذًا مساعدًا في فبراير 2007، ونال درجة أستاذ بكلية العلوم جامعة كفرالشيخ، في 31 أغسطس 2015م.

يذكر أن الدكتور مجدي محفوظ، من المشهود لهم بالكفاءة الأكاديمية والإدارية، وله العديد من الأبحاث العلمية المرموقة في مجال علم الحيوان، وخصوصا في الوراثة والبيولوجية الجزيئية.