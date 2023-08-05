اقبال ضعيف علي معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور

شهدت معامل التنسيق الإلكتروني بجامعة دمنهور اليوم السبت ،إقبال ضعيف من طلاب الثانوية العامة للتقديم ضمن المرحلة الاولي للتنسيق والتي بدأت اليوم.

كان الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، قد أكد جاهزية جامعة دمنهور

بكلياتها لإستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى وجميع المراحل وكذا أولياء الأمور للتقديم لإبداء رغباتهم للإلتحاق.

وكذا جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني لإستقبال طلاب الثانوية العامة والدبلومات بمراحل التنسيق المختلفة

بكليات الطب البيطرى، العلوم ،التجارة، التربية، حيث يوجد بكل معمل ١٠ موظفين وكذا معمل مجهز لطلاب ذوي الهمم .

وتم تجهيز الإستعدادات لإستقبال الطلاب ذوي الهمم و ذلك بتجهيز رامبات بسندات علي الجانبين لتيسير الدخول الي الكلية حيث مقر مكتب التنسيق بكلية العلوم كذلك إتاحة فردين لمساعدة الطلاب من ذوي الهمم من الجنسين وإصطحابهم للوصول الي المكتب.

بالإضافة إلي توفير كوادر بشرية لإستقبال ومساعده أبنائنا الطلاب لإختيار رغباتهم طبقا للمجموع ورغباتهم الشخصية والتوزيع الجغرافى ما عدا بعض التخصصات.

كذلك طباعة البطاقة ويحق للطالب تعديل الرغبات طوال كل مرحلة، ثم بعد التنسيق مساعدة الطلاب على تقليل الإغتراب.