مديرية الصحة تُنظِّمُ المؤتمر الـ 12 للجهاز الهضمي بحميات قنا

أناب اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ اليوم الخميس، في حضور افتتاح فعاليات المؤتمر السنوي الثاني عشر لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بمستشفى حميات قنا.

يهدف المؤتمر الذي تنظمه مدير الصحة والسكان فى قنا، إلى زيادة وتنمية خبرات الأطقم الطبية في مجالات مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية.

تنمية خبرات الأطقم الطبية:

أورد نائب محافظ قنا، أن المؤتمر يهدف إلى تنمية خبرات الأطقم الطبية بمستشفى حميات قنا، بما ينعكس على الرعاية المقدمة للمرضى في علاج أمراض الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، وذلك لإحداث طفرة في الخدمة المقدمة، بما يضمن أفضل رعاية صحية للمواطنين، مقدمًا الشكر لكل الأطباء لجهودهم المبذولة في عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي وبشكل منتظم للاستفادة من نقل الخبرات، مؤكدًا أهمية زيادة مثل هذه المؤتمرات لرفع قدرات الأطباء العلمية والعملية.

فعاليات المؤتمر:

شملت فعاليات المؤتمر تنظيم ورشة عمل لمناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بحميات قنا وإجراء مناظير مريء ومعدة وقولون وحالات مناظير قنوات مرارية واستئصال زوائد لحمية بالقولون، وحقن وربط دوالي المريء بتقنية الفيديو كونفرانس.

شروح عملية:

شهد عددٌ من الأطباء شرحًا عمليًّا لإجراء العمليات، وتشخيص وعلاج حالات الانسداد المراري دون تدخل جراحي، مع شرح عملي لعلاج أورام الكبد بالتردد الحراري دون تدخل جراحي أو استخدام علاج كيماوي وذلك بهدف نقل الخبرات العلمية للأطباء العاملين بالمستشفى وتعريفهم بالأساليب الصحية لاستخدام المنظار في العمليات المختلفة.

حضور المؤتمر:

يحضر المؤتمر الأستاذ الدكتور محمد عامر عفيفي رئيس قسم الكبد والجهاز الهضمي بطب الأزهر بالقاهرة، والدكتور خالد الباسل استشاري المناظير بالمعهد القومي للأورام وهيئة المستشفيات التعليمية بالقاهرة والدكتور سيد الكاشف مدير مستشفى الحميات، والدكتور شاذلي محمد رئيس قسم المناظير بحميات قنا، والدكتور سليمان جاد مدير مركز علاج الفيروسات بالمستشفى وعددٌ من أطباء مستشفى حميات قنا.

المؤتمر على مدار يومين:

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشئون الصحية بقنا عقد المؤتمر السنوي الثاني عشر لمناظير الجهاز الهضمي لمستشفي حميات قنا، وذلك علي مدار يومي الخميس والجمعة ١١،١٠ أغسطس الجاري.

أوضح أن المؤتمر في انطلاقته الجديد سوف يضم كوكبة من أساتذة كليات الطب المختلفة علي مستوي الجمهورية والذين سيقدمون حزمة علمية متطورة وحديثة حول أحدث ما توصلت إليه علوم مناظير الجهاز الهضمي.

أشارمدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا إلى أن المؤتمر يشمل في يومه الأول الخميس ورشة عمل حول مناظير الجهاز الهضمي وذلك بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفي حميات قنا.