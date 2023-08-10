ليس لديهم أوراق ثبوتية.. موقف الطلاب "الروسية والسودانية" من امتحانات تحديد المستوى

بعد الإعلان عن موعده..

طالب عدد من الطلاب المصريين المحولين من الجامعات الروسية والسودانية، إعلان موعد إمتحانات تحديد المستوى، وذلك أثناء مشاركتهم في مؤتمر "المصريين بالخارج" الذي تم عقده يوم 31 يوليو الماضي بمشاركة نحو 1000 مواطن مصري بالخارج من 56 دولة مختلفة.

وبالفعل استجاب المسؤولين لمطالب هؤلاء الطلاب وتم تحديد موعد عقد امتحانات تحديد المستوى للطلاب المحولين من الجامعات الروسية والسودانية، وذلك يوم الأحد الموافق 27 أغسطس الجاري، وفقا للقواعد التنظيمية لذلك.

وتضمن القرار الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، النقاط التالية:-

- إجراء اختبار تحديد المستوى في تخصصات الطب، وتقام بكلية طب جامعة القاهرة، وطب الفم والأسنان، وكلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.

- إمتحانات الصيدلة تتم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة، الهندسة بكلية الهندسة جامعة عن شمس، كما أن باقي التخصصات سيتم إجراء الامتحانات داخل الجامعات.

- تبدأ الامتحانات في العاشرة صباحا وفي حال وجود أعداد كبيرة يمكن إجراء الامتحانات في دورتين متتاليتين في نفس اليوم.

الطلاب الذين سوف يؤدون هذه الامتحانات، وهم:-

- الطلاب الذين لديهم أوراق ثبوتية (علمية وإدارية) من جامعة غير معتمدة، أو طلاب ليس لديهم أوراق ثبوتية علمية مثل بيان درجات أو محتوى علمي.

الطلاب الذين لا يتوفر لديهم أوراق ثبوتية علمية:-

- سيتم تحديد مستوى الطالب من خلال مقاصة علمية للطلاب الذين يحملون أوراق ثبوتية علمية من جامعة غير معتمدة ويكون هذا الامتحان لتأكيد المستوى، أو من خلال إقرار يوقعه الطالب وولي أمره، للطلاب الذين لا يتوفر لديهم أوراق ثبوتية علمية ويكون هذا الامتحان لتحديد مستوى الطالب.

- ستكون المرجعية العلمية للامتحانات هي المناهج المصرية في كافة التخصصات وكافة المراحل.

- حددت وزارة التعليم العالي رسوم دخول الامتحان بقيمة 1000 جنيه مصري لكل امتحان يؤديه الطالب وتسدد في الكلية القائمة على الامتحان.

- بناء على نتيجة الامتحان وتحديد المستويات المختلفة للطلاب لابد من دمجهم في النظام اليومي التدريسي الطبيعي لكل كلية ولا يتم وضعهم في فصول منفصلة ويستثنى من ذلك طلاب المرحلة النهائية لكليات الطب وذلك لاختلاف اللوائح المطبقة.

- يتم تحديد أعداد الطلبة التي سوف تتقدم للامتحان، من خلال قيام الجامعات بإعداد كشوف للطلاب من الذين تنطبق عليهم الشروط، ويكون الكشف المجمع لكل كلية ملحق به كشوف منفصلة لكل مرحلة دراسية،

- يشمل الكشف اسم الطالب، الرقم القومي، التليفون، البريد الإلكتروني، مع ضرورة الانتهاء من إرسال الكشوف قبل نهاية عمل يوم الخميس الموافق 17\8\2023، وترسل الكشوف للأمانة لتسليمها للمجلس الأعلى للجامعات والذي بدوره سيرسلها إلى الكليات القائمة على الامتحان.

جاء ذلك في إطار نتائج "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" برئاسة السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبالتنسيق بين وزارتي الهجرة والتعليم العالي والبحث العلمي.

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