تعرف على رسوم تقديم الشيشة في المقاهي والكافيهات

تصدر قانون المحال العامة محرك البحث العالمي" جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعدما نص القانون على فرض رسوم لتقديم "الشيشة" في المقاهي والكافيهات وفي الأماكن المميزة.

رسوم تقديم الشيشة:

وقد حدد القانون رسوم تقديم الشيشة حيث حددها بحد أقصى 10 آلاف جنيه في المساحات الأكثر من 91 مترًا، و5 آلاف جنيه في المساحات من 1 إلى 15 مترًا.

كما سمح قانون المحال العامة للمواطنين تعديل وصف المحل إلى محل مميز وذلك مقابل رسوم يتم دفعها ضمن رسوم ترخيص المحال.

وحدد رسوم التراخيص الخاصة بتعديل المحل، أو إضافة في الأماكن المميزة في المساحات الصغيرة من 1 إلى 15 مترًا 2000 جنيه وفي المساحات الأكثر من 91 مترًا 7000 جنيه.

كما سمح قانون المحال العامة، لصاحب المحال التنازل عن الترخيص لشخص آخر وذلك مقابل رسوم تدفع مقابل التنازل عن المحال وحددها القانون بحد أقصى 10 آلاف جنيه وتبدأ في الأماكن المميزة من 7000 إلى 10000 جنيه كحد أقصى.

وجاءت الشروط كالآتي:

لا يجوز تقديم "الشيشة" إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.

لا يجوز تقديم أدوات التدخين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص.

لابد من سداد رسم لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، مقابل ترخيص ذلك وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

ضرورة تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة.

لا يجوز تحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات لرواد تلك المحال من دون ترخيص بذلك من المركز المختص.