رئيس جامعة الزقازيق يصدر قرارات تجديد تكليف وكلاء كلية التجارة

أصدر الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، عدداً من فى القرارات بتجديد تكليف وكلاء كلية التجارة.

وشملت قرارات التجديد: القرار رقم ١٢٨٤ بتجديد تكليف الدكتورة مها محمد محمد أحمد البنوي الأستاذ المساعد بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لمدة عام أكاديمي ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م، والقرار رقم ١٢٨٥ بتجديد تكليف الدكتور أسامة السيد عراقي محمد أبو قاسم الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء والتأمين بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة عام أكاديمى ينتهي في ٢٠٢٤/٧/٣١م ٠

كما شملت قرارات رئيس الجامعة؛ القرار رقم ١٢٦٨ بتجديد تكليف الدكتور سيد سالم محمد أبو سالم الأستاذ المساعد بقسم المحاسبة بكلية التجارة للقيام بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك لمدة عام أكاديمي ينتهى فى ٢٠٢٤/٧/٣١م٠

ويعمل بهذه القرارات اعتبارا من ٢٠٢٣/٨/١م ، داعيا رئيس الجامعة للوكلاء الجدد بدوام التوفيق والنجاح، وبذل المزيد من الجهد والعمل المتميز لخدمة العملية التعليمية والبحثية والطلاب بالجامعة.