فؤاد سراج الدين سياسى فريد

يصادف اليوم ذكرى وفاة أحد أبرز بشاوات مصر فؤاد باشا سراج الدين، ويحتفل غدا العديد من الأشخاص فى مصر بذكرى وفاة السياسى الوفدى فؤاد باشا سراج الدين الذى ولد فى 2 نوفمبر 1911.. كان فؤاد سراج الدين باشا ينتمى فى أصوله لعائلة سراج الدين التى تعد من العائلات المصرية الوفدية، وقد اشتهر فؤاد سراج الدين باشا كمؤسس حزب الوفد الجديد، ويعد واحدًا من الشخصيات التاريخية المهمة فى العصر الحديث فى مصر بسبب دوره الفعال فى تطوير وطننا الحبيب مصر.

فى بداية حياته المهنية، عمل فؤاد سراج الدين كوكيل للنائب العام ومحامٍ فى الفترة من 1930 إلى 1935 ثم انضم إلى الهيئة الوفدية فى عام 1935 والهيئة البرلمانية فى عام 1936، وأصبح عضوًا فى الوفد المصرى عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد فى عام 1949.

تولى فؤاد سراج الدين منصب وزير الزراعة فى 31 مارس 1942 ثم وزير الشئون الاجتماعية، ومن ثم وزير الداخلية فى يوليو سنة 1942، كما شغل مناصب أخرى بما فى ذلك وزير المواصلات فى يوليو سنة 1949، وكان زعيمًا للمعارضة الوفدية فى مجلس الشيوخ عام 1946.

عاد فؤاد سراج الدين إلى الحياة السياسية فى عام 1978، حيث أصبح رئيسًا لحزب الوفد حتى تاريخ وفاته فى 9 أغسطس 2000، وقد تم اعتقاله فى عدة مناسبات، مثل اعتقاله فى مارس 1952، وأفرج عنه فى يوليو من نفس العام، كما تعرّض للاعتقال فى سبتمبر 1952 وأفرج عنه فى ديسمبر نفس السنة، وتعرّض للاعتقال أيضًا فى يناير 1953 لمدة ثمانية أشهر فى السجن الحربي

فى يناير عام 1954، حوكم فؤاد سراج الدين أمام ما سميت بمحكمة الثورة وحُكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا فى مارس 1954، وتم الإفراج عنه فى أوائل 1956، كما تعرّض للاعتقال فى أكتوبر 1961 ونوفمبر 1965 ويونيو 1967 قضى فترات متفاوتة فى السجون المصرية.

من بين الأعمال الرئيسية التى قام بها فؤاد سراج الدين صدور قوانين العمال عام 1943 وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردى وقانون الضمان الاجتماعى وقانون تنظيم هيئات الشرطة، كما أسس عيد الشرطة بسبب رفض الإنذار البريطانى يوم 25 يناير سنة 1952 أما فى مجال الاقتصاد، فقد أمم البنك الأهلى الإنجليزى وقام بتحويله إلى البنك المركزي

فؤاد سراج الدين كان أيضًا وراء فكرة مجانية التعليم، وقد قاد الوفد فى إلغاء معاهدة سنة 1936 وبدء حركة الكفاح المسلح فى منطقة القناة ضد قوات الاحتلال البريطانى، وعندما كان وزيرًا للمالية فى عام 1950 فرض الضرائب التصاعدية على كبار ملاك الأراضى الزراعية.

توفى فؤاد سراج الدين فى 9 أغسطس سنة 2000 بعد حياة حافلة بالإنجازات والعطاء للسياسة المصرية، ويظل إرثه حاضرًا فى تاريخ مصر وحزب الوفد الجديد.

يوسف عبداللطيف