جامعة أسيوط تشارك بمعرض التعليم الدولي للجامعات في نسخته السابعة 2023

كتب - يوسف عبداللطيف :-

تشارك جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، في فعاليات معرض ومؤتمر التعليم الدولي العالي للجامعات 2023، في دورته الـسابعة، والذي تنظمه إحدي المؤسسات الصحفية بمشاركة كبرى الجامعات المصرية؛ الحكومية، والأهلية، والخاصة، والمعاهد العليا، خلال الفترة من 10- 11 أغسطس، بأرض المعارض بمدينة نصر، بقاعة الجهاز التنفيذي للمشروعات المتوسطة، والصغيرة بمدينة نصر.

ويقام معرض التعليم الدولي العالي للجامعات 2023، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويعد أكبر تجمع للجامعات، والمعاهد العليا؛ وذلك لإتاحة الفرصة للمجتمع بمختلف مؤسساته، وفئاته، وأفراده في التعرف على مؤسسات التعليم الجامعي المصرية، والعالمية؛ بما في ذلك استيعاب أنظمتها وإجراءاتها التعليمية، والعلمية، والتفاعل معها.

رؤية مصر 2030

وقال الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن جامعة أسيوط تشارك في المعرض بهدف التعريف بالكليات، والبرامج الدراسية التي تقدمها جامعة أسيوط للطلاب، وأولياء الأمور ، وكذلك البرامج الجديدة والمتميزة المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، والتي تتبنى نظام الساعات المعتمدة بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس)، وتقبل طلاب الثانوية العامة، والشهادات المعادلة؛ بعد التحاقهم بتلك الكليات، من خلال مكتب التنسيق، أو الحصول على الحد الأدنى للكلية.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، إن البرامج الدراسية التي تقدمها جامعة أسيوط تخدم متطلبات سوق العمل محليًا، وإقليميًا ودوليًا، ووظائف المستقبل، مؤكداً أن الجامعة تمتلك بنية تحتية، وتكنولوجية متميزة، ومتوافقة مع متطلبات الجودة والاعتماد، وتوظف التقنيات الحديثة في مختلف الأنشطة التعليمية، والبحثية، وتحرص على عقد شراكات استراتيجية مع مراكز الإبداع والابتكار؛ لتحقيق فائدة للطلاب ، والمجتمع.



