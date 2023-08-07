محافظ الإسماعيلية هدفنا الأساسي تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمريض

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على تقديره لجهود المستشفى الجامعي التابعة لجامعة قناة السويس في التعاون المثمر والبناء مع اللجنة العليا لتأمين الخدمات الطبية بمحافظة الإسماعيلية، وذلك من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة وفق معايير الجودة الطبية المتبعة والحماية للمواطن.

جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الدوري للمجلس الطبي للمحافظة صباح اليوم الاثنين، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، النائب الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب، معاون المحافظ للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، عميد كلية الطب جامعة قناة السويس، مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، نائب مدير عام مستشفيات جامعة قناة السويس، مدير عام التأمين الصحي، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، مدير عام فرع هيئة الإسعاف المصرية بالإسماعيلية، مدير عام مستشفى الأورام.

استهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع، مُرحِبًا بأعضاء اللجنة الموقرة، ومُثمنًا جهودهم وتكاتفهم للوصول بالمنظومة الصحية بالإسماعيلية لهذه الدرجة من التكامل، والعمل على تذليل كافة العقبات أولًا بأول لتقديم خدمة متميزة للمواطن، مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل لكافة القطاعات الطبية على أرض محافظة الإسماعيلية.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، على حرص الجامعة على التنسيق المستمر مع منظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية من أجل الحفاظ على تقديم الخدمات الطبية المتميزة وخاصة مع إحلال وتجديد وتطوير المستشفى الجامعي من أجل إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى أنه جاري الآن دعوة المنشآت الطبية الخاصة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل وذلك بعد تطبيق المعايير الصحية المتبعة في المنظومة علمًا بأنه سيتم تخفيض رسوم التسجيل للصيدليات ومراكز طب الأسنان.



مضيفًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر، تُعد أحد أهم المشروعات القومية، والتي تعني بصحة المواطن المصري، موضحًا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تعمل على ضمان جودة الخدمة الطبية، وتعد المعيار الأهم في منظومة الصحة، كما أن تطبيق معايير الجودة تشمل المنشأة كلها وتعمل على تقليل المخاطر.

مشيرًا إلى أنه تم انضمام مستشفى أورام الإسماعيلية لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الثاني والعشرين من يوليو الماضي وذلك لتسهيل تقديم الخدمات لمرضى الأورام دون عناء.

وأكد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسماعيلية، أن مستشفى القصاصين بصدد الدخول في المنظومة قريبًا، وستقارب المجمع الطبي بالإسماعيلية، وهناك العديد من المستشفيات والوحدات التي ستدخل الخدمة مما ستحدث زخم في المنشآت الطبية.

وأوضح رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن وجود الدعم الكامل من محافظة الإسماعيلية لتحقيق هدف الدولة في تقديم الخدمة الصحية بشكل مميز، ومشاركة الخبرات بين جميع الجهات، أفاد المنظومة الصحية تحت سقف معايير الجودة في تطبيق السلامة والأمل للمريض.

وأكد "بشارة" أن الغرض الرئيسي من عمل اللجنة، هو نجاح المنظومة الطبية الموجودة بالإسماعيلية، وتنسيق نوعية الخدمات الطبية المقدمة من خلال مستشفيات جامعة قناة السويس، ومستشفيات مديرية الشئون الصحية، وهيئة الرعاية الصحية، ومستشفى الأورام.

وفي نهاية اللقاء أوضح محافظ الإسماعيلية أن تغيير ثقافة المواطن ودعم الثقة في المنظومة التأمين الصحي الشامل أهم تحديات تطبيق المنظومة وسيتم ترسيخها من خلال تطبيق معايير الجودة وتقديم الخدمات الطبية بشكل مميز.

مضيفًا، أن الهدف الأساسي من تطوير المنظومة الصحية بالإسماعيلية هو تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمريض في أسرع وقت ممكن وخاصة أنه تم استحداث خدمة جهاز نقل العلامات الحيوية للمريض داخل سيارة الإسعاف لنقل البيانات الأولية للحالة المرضية مباشرة على الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة وتحديد الحالة الصحية للمريض داخل سيارة الإسعاف وتوجيهه للمستشفى المتخصصة المعنية بالحالة المرضية في أقل وقت ممكن.



واختتم "بشارة" أن هدفنا جميعًا هو صحة المواطن وتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين دون توقف لأي أسباب، ولا بد من مواصلة العمل على مدار ٢٤ ساعة للسهر على رعاية المرضى.