المنوفية تواصل مبادرة 100 يوم صحة

تواصل مديرية الشؤون الصحية بالمنوفية ، تحت إشراف الدكتور خالد عبدالغني وكيل الوزارة ، جهودها ضمن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة.

فى سرس الليان ، قامت الدكتورة رباب الصيفي مدير الادارة الطبية، بالمرور على فرق المبادرة الرئاسية ، وذلك استكمالا للمتابعة المستمرة والمكثفه لما تقدمه المبادرة من خدمات.

وتابعت مدير الإدارة، تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمه وتوافد الأهالي للفحص والاكتشاف المبكر للأمراض

وأكدت الصيفي، على سرعه تحويل الحالات المرضيه و توافر اللقاحات والمستلزمات ، ومتابعة استيفاء التسجيل الورقي والالكتروني يومياً.

وقام فريق الطب الوقائي بالاداره برئاسة الدكتورة ريهام الصيفي مدير الطب الوقائي ، بالمرور على محلات الاغذيه والتفتيش علي الشهادات الصحية، واخذ عينات لبعض الأغذية المشكوك في سلامتها وإرسالها للمعامل المركزيه لتحليلها، وكذلك تم الإعدام الفوري للأغذية غير الصالحة.

وضمت الحملة ، عماد سمارة رئيس قسم الاغذيه بالإدارة، وأحمد سامي عبيه، و محمد الشرقاوي مراقباً الأغذية