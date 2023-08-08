افتتاح مسجد السيدة نفيسة هدفه استعادة مكانة مصر ودفعة هائلة للسياحة

عبده أبو عايشة

أكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ على أهمية الجهود المتواصلة من جانب الدولة المصرية، لتطوير القاهرة التاريخية. قائلا: إن الهدف استعادة مكانة مصر ومعالمها البارزة واعطاء دفعة قوية للسياحة بها واستعادة رونقها.

ونوه عبده أبو عايشة في بيان له اليوم، بتصريحات الرئيس السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ خطة لتطوير القاهرة التاريخية، وأن الذي يتم في مسجد السيدة نفيسة، يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لتطوير القاهرة التاريخية، من أجل أن نستعيد مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية وتغيير الواقع الصعب.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس السيسي لمسجد السيدة نفيسة بعد أعمال ترميمه وتطويره، تأكيد على اهتمامه بتطوير المساجد التاريخية ومساجد آل البيت بالقاهرة، علاوة على اهتمامه باستعادة مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم، وهو ما يحسب للقيادة السياسية وتوجهات مصر، تجاه تطوير القاهرة التاريخية. لافتا: أن تطوير مساجد آل البيت جزء من خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، والتطوير يشمل بجانب تطوير المناطق الأثرية جودة الحياة للمواطن وزيادة المساحات الخضراء، إضافة إلى عمل تنمية بشرية للعاملين بمجال السياحة.

واختتم تطوير القاهرة التاريخية عمل غير مسبوق وجهد هائل من الدولة المصرية يحافظ على عبق التاريخ، وعراقة الاثار المصرية وتفردها.