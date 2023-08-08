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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تنسيق 2023.. تحذير للطلاب من الكليات والمعاهد غير المعتمدة.. فيديو

طلاب يقدمون على الكليات
طلاب يقدمون على الكليات

كشف الدكتور علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن التعليم ليس مقصورًا على المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن التعليم يؤثر ويتأثر بكل ما يخص المجتمع وقد يكون في المنزل والطريق إلى المدرسة، وهو أن يكون هناك طلاب يكون عندهم شغف للتعلم.  

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وأكد أن هناك اتجاه في الدولة من أجل التواكب مع ما يتم دوليا في سوق العمل وتطوير جودة التعليم، من أجل إكساب الطالب مهارات سوق العمل والانفتاح على التخصصات الجديدة.


ونوه إلى أنه كانت هناك مهن موجودة منذ 10 سنوات وحاليا لم تعد مطلوبة، موضحا أنه في حال انتشار السيارات ذاتية القيادة لن يكون هناك حاجة لسائقين.


وشدد على أنه يوجد كثير من الكليات والمعاهد لم تحصل على الاعتماد حتى الآن وينبغي على الطالب أن يدخل على موقع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لمعرفة موقف وجهته المقبلة في التعليم العالي من الاعتماد والجودة، مشيرًا إلى أنه توجد بعض المدارس لديها مناهج متطورة وارتقت إلى مستوى جودة التعليم وحصلت على الاعتماد الدولي.

 

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