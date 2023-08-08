نائب محافظ البحيرة تشهد ختام ندوات" أختر كليتك"

شهدت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ختام فعاليات سلسلة ندوات "اختر كليتك 2" بمجمع دمنهور الثقافى، التي نظمتها محافظة البحيرة بمشاركة 15 جامعة حكومية وأهلية، لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات وأقسامها وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة.

يأتي ذلك بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام للمحافظة، ويوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والدكتور منصور أبو العدب - رئيس المنطقة الأزهرية ،وحشد كبير من الطلاب وأولياء الأمور ومديرى الإدارات التعليمية ،وبمشاركة جامعات الإسكندرية، و"طنطا، و"السادات، ومعهد الإسكندرية العالى للهندسة والتكنولوجيا.

وأكدت نائب محافظ البحيرة، على جهود الدولة ودعمها المستمر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، والدولة المصرية لتطوير المنظومة التعليمية والتى قد شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً نوعياً من خلال إطلاق نظم التعليم الجديدة التى تقوم على تنمية مهارات التفكير والإبداع لدى الطلاب، مشيرة إلى أن مرحلة التعليم العالي هى مرحلة محورية تتطلب المزيد من العزيمة والإصرار والطموح وهى فرصة ذهبية لإثبات مواهب وإبداعات الطلاب في كافة المجالات، سواء كانت علمية أو فنية أو رياضية أو ثقافية يجب استغلالها بأفضل الطرق الممكنة.