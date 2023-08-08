لو عندك مشوار متروحش .. اختناق مروري بشوارع قنا |صور

تشهد شوارع مدن مراكز محافظة قنا، اليوم الثلاثاء، حالة من الزحام المرورى خاصة فى مدن قنا ونجع حمادى خصوصا فى وقت الذروة الصباحية فترة الدوام الرسمى.

ففى مدينة قنا عاصمة المحافظة والتى تشهد وخلال تلك الاثناء زحاما مروريا كبيرا خصوصاً فى مناطق الدولفين و مجمع المواقف وميدان بنزيون وشارع المحطة ومحيط مسجد سيدى عبد الرحيم القنائي ومنطقة الجامعة وشارع المعبر .

الوضع المرورى لا يختلف فى مدينة نجع حمادى كثيرا عن قنا، والتى تشهد حاليا زحاما مروريا شبه يومى خاصة فى شارع حسنى مبارك، و تقاطع شارع بورسعيد و شارع ٣٠ مارس وتقاطعاته، وميدان الأوقاف ومنطقة التأمينات الاجتماعية بنجع حمادي، وتقاطع بنك مصر.

كما تشهد باقى مراكز المحافظة فوضى مرورية وذلك بفعل عدم وجود بنية تحتية فى الطرق والشوارع الرئيسية فضلاً عن غياب التواجد المرورى فى تلك المراكز، بالإضافة التكدس الشوارع التوك توك والتى ذاد من الفوضى المرورية فى تلك المدن.