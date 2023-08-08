الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 08:53 م 8/8/2023 8:53:49 PM

ما نراه من حملات مسعورة على السوشيال ميديا موجه ضد مصر من أكاذيب ومحض افتراء وخلق أكاذيب لا تمت للواقع بشيء، سوى خلق بلبلة ضد الوطن ومحاولة زعزعة الاستقرار، وهى بتعبير أفضل حرب نفسية ضد أبناء مصر لتصوير أن الوطن ينهار والحرب النفسية لها أدواتها من خونة عبدة الدولار والدينار، يبذلون كل ما فى وسعهم لإرضاء أسيادهم ولا يعلمون أن الشعب قادر على تحمل الفتن ولا يهتز لهذه المهاترات؛ لأن شعبنا يرى بعينيه حجم الإنجازات التى تمت على أرض الواقع ومازال العطاء قائمًا، والمضحك أن من وراء هذه الفتن والهجمات على السوشيال مرصودين من قبل أجهزتنا درع وحماة الوطن مع قائد يتصرف بحكمة ويرصد بكل حنكة مع رجالنا الأبطال كل الأفعال والتصرفات البذيئة التى يلعبها المتكالبون علينا لمحاولتهم الدنيئة لتمزيق الدولة المصرية ليتربعوا على عرشها، ولا يعلمون أن أمامهم جبالًا شامخة لا يستطيعون صعودها، فمصر بأبنائها خلف قائدها الهمام الرئيس عبدالفتاح السيسى ستظل تمضى نحو تحقيق الهدف المنشود لهذا الوطن العظيم، ولن يستطيع أحد أن ينال من قوتنا التى انطلقت بسرعة الصوت.

عاشت مصر بأبنائها وعاش الرئيس عبدالفتاح السيسى.