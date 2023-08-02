الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

جامعات ومدارس

نتيجة الثانوية العامة 2023 تكذِّبُ الغش الجماعي في سوهاج (مستندات)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة 2023

كذّبت الكشوف الأصلية لنتيجة الثانوية العامة 2023 في مدرسة أجيال المستقبل بمحافظة سوهاج الكشوف المتداولة حول وقوع حالة غش جماعي داخل اللجان الامتحانية. 

موجة غضب عارمة على فيسبوك من نتيجة الثانوية العامة 2023 (صور)

تضارب بنسب الكيمياء في نتيجة الثانوية العامة 2023 (بالدليل)

 بحسب كشوف نتيجة الثانوية العامة 2023 التي أعلنتها مدرسة أجيال المستقبل، لم يحصل الطلاب على مجاميع موحدة مرتفعة تفوق الـ90% كما هو متداول. 

 تأكدت بوابة الوفد الإلكترونية من صحة نتيجة الثانوية العامة 2023 لطلاب مدرسة أجيال المستقبل من الكشوف الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم

الكشوف الرسمية لنتيجة الثانوية العامة 2023 في مدرسة أجيال المستقبل: 

 

 

 

الكشوف المتداولة لنتيجة مدرسة أجيال المستقبل: 

وزير التعليم: لا تهاون مع شكاوى الثانوية العامة 2023: 

 أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم التهاون في بحث أية شكوى من نتيجة الثانوية العامة 2023. 

 نوه وزير التربية والتعليم بفحص أية شكوى تتلقاها الوزارة من نتيجة الثانوية العامة 2023 حرصًا على مصلحة الطلاب

 أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع في نتيجة الثانوية العامة 2023

بيان رسمي حول نتائج الثانوية العامة 2023 لعائلات الصعيد:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ارتفاع درجات عائلات الصعيد في نتيجة الثانوية العامة 2023 المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. 

 أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة في امتحانات الثانوية العامة.

 صرَّح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كل أسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود في قائمة أسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

 أوضح المتحدث الرسمي، في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه مع بداية العام الدراسي بعدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة. 

 بحسب البيان الرسمي، حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم من تداول هذه المنشورات التي تستهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والتشكيك في كل الجهود التي بذلت، لضمان خروج منظومة الامتحانات بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. 

مواد متعلقة

حقيقة ارتفاع درجات عائلات في نتيجة الثانوية العامة 2023

تنسيق الجامعات 2023| قواعد ترتيب رغبات طلاب الثانوية العامة

توقعات تنسيق الجامعات 2023 لكليات القمة (بالأرقام)

تنسيق الجامعات 2023| الحدود الدنيا للتقديم في المرحلة الأولى للثانوية العامة

رسميًا.. ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس
الجريدة الورقية