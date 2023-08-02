نتيجة الثانوية العامة 2023 تكذِّبُ الغش الجماعي في سوهاج (مستندات)

كذّبت الكشوف الأصلية لنتيجة الثانوية العامة 2023 في مدرسة أجيال المستقبل بمحافظة سوهاج الكشوف المتداولة حول وقوع حالة غش جماعي داخل اللجان الامتحانية.

بحسب كشوف نتيجة الثانوية العامة 2023 التي أعلنتها مدرسة أجيال المستقبل، لم يحصل الطلاب على مجاميع موحدة مرتفعة تفوق الـ90% كما هو متداول.

تأكدت بوابة الوفد الإلكترونية من صحة نتيجة الثانوية العامة 2023 لطلاب مدرسة أجيال المستقبل من الكشوف الرسمية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم.

الكشوف الرسمية لنتيجة الثانوية العامة 2023 في مدرسة أجيال المستقبل:

الكشوف المتداولة لنتيجة مدرسة أجيال المستقبل:

وزير التعليم: لا تهاون مع شكاوى الثانوية العامة 2023:

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم التهاون في بحث أية شكوى من نتيجة الثانوية العامة 2023.

نوه وزير التربية والتعليم بفحص أية شكوى تتلقاها الوزارة من نتيجة الثانوية العامة 2023 حرصًا على مصلحة الطلاب.

أشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة تستهدف تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع في نتيجة الثانوية العامة 2023.

بيان رسمي حول نتائج الثانوية العامة 2023 لعائلات الصعيد:

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ارتفاع درجات عائلات الصعيد في نتيجة الثانوية العامة 2023 المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم صحة المنشورات التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول حصول بعض الطلاب من عائلات محددة على نسب مئوية مرتفعة في امتحانات الثانوية العامة.

صرَّح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن كل أسماء الطلاب المتداولة ليس لها وجود في قائمة أسماء الطلاب الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣.

أوضح المتحدث الرسمي، في بيان رسمي صادر عن وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وجه مع بداية العام الدراسي بعدم إجراء أي تحويلات لطلاب مرحلة الثانوية العامة سواء من إدارة تعليمية إلى أخرى أو من مديرية تعليمية إلى أخرى إلا من خلال لجنة في الوزارة.

بحسب البيان الرسمي، حذَّر المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم من تداول هذه المنشورات التي تستهدف إثارة البلبلة وتضليل الرأي العام والتشكيك في كل الجهود التي بذلت، لضمان خروج منظومة الامتحانات بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.