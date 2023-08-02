تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو الزمالك بالقاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة مترو أنفاق الزمالك بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة.

غلق شارع يحيى إبراهيم

وسيتم الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم على أن يتم تنفيذ الأعمال بشارع يحيى إبراهيم في الاتجاه القادم من شارع 26 يوليو اتجاه شارع عزيز أباظة تحديداً (فيما قبل شارع حسن عاصم مباشرة).

كما سيتم الغلق الكلي لشارع يحيى إبراهيم في الوصلة من شارع السيد البكري حتى شارع حسن عاصم خلال الفترة من يوم الأربعاء ولمدة 7 أيام فقط على أن يتم إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال في تمام الساعة 6 صباحاً.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

إصابة 6 أشخاص في حادث سير بالصف

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم أعلى الدائرى الاقليمى قبل نزلة الصف، ونُقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقي العلاج ، وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلى الدائرى الاقليمى بمنطقة الصف.

وعلى الفور، أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة الإدارة للمباحث، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء توقف سيارة ملاكى على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة مقطورة من الخلف أثناء قيام قائدها بمفاداه سيارة أخرى، مما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل المصابين إلى مستشفى الصف المركزى لتلاقى العلاج.

وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة وتسيير حركة المرور ، تزامناً مع استكمال أعمال القطار الكهربائى السريع عند تقاطعه مع طريق الأوتوستراد وكذا تطوير كفاءة طريق الأوتوستراد ما يستلزم الغلق الكلى لـمحور الأوتوستراد بالإتجاهين عند تقاطعه مع القطار الكهربائى السريع بداية من سور مطار حلوان الحربى وسير القومية للأسمنت وصولاً للمآوى الدورانى قبل طريق الصعيد الحر .

وسيكون تنفيذ هذه الأعمال ليلاً ونهاراً إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 28/7/2023 ولمدة "30 يوم" ، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية.