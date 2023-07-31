200 جنيه لكل مادة .. موعد التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد إعلان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء الطلاب الأوائل.

حساب مجموع الثانوية العامة

ويتساءل كثيرًا من الطلاب عن كيفية احتساب مجموع الثانوية العامة، ويمكن حساب المجموع من خلال (ضرب المجموع في المئة ثم قسمة الناتج على 410).

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد الإعلام عنها بـ 48 ساعة.

وأضاف حجازي في تصريحات له، أن تقديم التظلمات سيكون ورقيا فى الأماكن التى تحددها الوزارة بالمديريات التعليمية.

وأشار حجازي إلي أنه سوف يسمح للطلاب الاطلاع على صورة من كراسة الإجابة الخاصة بالمادة المتظلم عليها، موضحا أن رسوم التظلم على المادة ستكون 200 جنيه.

يذكرأن حجازى نتيجة الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى 2022 / 2023، وكانت نسبة النجاح لهذا العام 78.8 %

وقدم الدكتور رضا حجازى التهاني لأوائل الثانوية العامة خلال الاتصال بهم هاتفيا، معربا عن سعادته بتفوقهم وحصولهم على مراكز متقدمة، متمنيا لهم مواصلة التفوق والتوفيق فى دراستهم الجامعية.

ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد الإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل.

حساب مجموع الثانوية العامة

ويتساءل كثيرًا من الطلاب عن كيفية احتساب مجموع الثانوية العامة، ويمكن حساب المجموع من خلال (ضرب المجموع في المئة ثم قسمة الناتج على 410).

رابط نتيجة الثانوية العامة:

ويمكن بالاسم ورقم الجلوس الحصول على نتيجة الثانوية العامة من خلال الرابط الرسمي بالضغط (هنا)