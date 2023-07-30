كشفت مصادر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 عن العام الماضي.

وأكدت المصادر أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023 مرتفعة عن العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع نسب النجاح في المواد عن العام الدراسي الماضي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا نسب النجاح في جميع مواد الثانوية العامة 2023 كمؤشرات على ارتفاع نسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023.

ويترقب طلاب الصف الثالث الثانوي إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 خلال الأسبوع الجاري؛ تمهيدا لظهورها على المواقع الإلكترونية مساء نفس اليوم.

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تحديد موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 عقب الانتهاء بشكل كامل منها وجاهزيتها للاعتماد.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2023

تجاوزت نسبة النجاح في مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة 90 في المائة، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر نحو 1.5 في المائة من عدد الطلاب.

كما تجاوزت نسبة النجاح في امتحان اللغة الثانية في الثانوية العامة 91 في المائة فأكثر، وبلغت نسبة الحاصلين على 95 في المائة فأكثر 20 في المائة من عدد الطلاب.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة في مادة اللغة الأجنبية الأولى بلغت 91.3 في المائة، ونسبة الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة بلغت 7.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان اللغة الأجنبية الأولى.

نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشعبة العلمية علوم

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 90.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 0.3 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.



كما بلغت نسبة النجاح في مادة الكيمياء بلغت 88.9 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4 في المائة من إجمالي عدد طلاب الشعبة العلمية.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء 91 في المائة من عدد طلاب الشعبة العلمية المتقدمين لتلك المادة، ونسبة الحاصلين على 2.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء في الثانوية العامة 2023 على فوق 95 في المائة.



وبلغت نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا 91.1 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية رياضيات

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات البحتة بلغت 89.7 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية للمادة نسبة 5.8 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية 88.5 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

نتيجة الثانوية العامة 2023 للشعبة الأدبية

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الفلسفة والمنطق التي بلغت 91.9 في المائة، وبلغت نسبة عدد الطلاب الذين حصلوا على درجة 95 في المائة فأكثر 0.5 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع 93.9 في المائة، ونسبة الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان علم النفس والاجتماع.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 90.2 في المائة، ونسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.



وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6 في المائة وحصل على درجة 95 في المائة فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9 في المائة من إجمالي عدد الطلاب في الشعبة الأدبية.

نسب النجاح في مواد الثانوية العامة 2023

اللغة العربية 90%

اللغة الأجنبية الثانية 91%

الكيمياء 88.9%

الجغرافيا 91.6%

الفيزياء 91%

التاريخ 90.2%

الجيولوجيا 91.1%

الرياضيات التطبيقية 88.5%

علم النفس والاجتماع 93.9%

اللغة الأجنبية الأولى 91.3%

الفلسفة والمنطق 91.9 %

الرياضيات البحتة 89.7 %

الأحياء 90.6 %













