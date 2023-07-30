انطلاق فعاليات مبادرة تعليم اللغة العربية للمراحل التعليمية

أطلقت وزارة الأوقاف، السبت 29 / 7 / 2023م مبادرة تعليم اللغة العربية للمراحل التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك على النحو التالي:

ففي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيمت المبادرة بمسجد محمد موسى بالهانوفيل التابع لإدارة أوقاف العجمي والدخيلة، حيث قامت بالتدريس الواعظة أميرة قطب.

كما أقيمت المبادرة بمسجد المصلحة بالطابية التابع لإدارة أوقاف المنتزه، حيث قام بالتدريس الشيخ يحيى فؤاد إمام وخطيب بالإسكندرية.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيمت المبادرة بمسجد المجمع الاسلامي بالخارجة الوادي الجديد، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد ناصر أحمد إمام وخطيب بالوادي الجديد.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الحصري بمدينة الفرافرة، حيث قام بالتدريس الشيخ عبد الحميد محمد حارس إمام وخطيب بالوادي الجديد.

وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيمت المبادرة بمسجد سيلا الكبير التابع لإدارة أوقاف مركز شمال، حيث قام بالتدريس الشيخ أسامة شعبان سيد عبد اللطيف إمام وخطيب بالفيوم.

كما أقيمت المبادرة بمسجد المحارقة التابع لإدارة أوقاف العجميين، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد مرداش محمود عبد الله إمام وخطيب بالفيوم.

فعاليات مبادرة تعليم اللغة العربية للمراحل التعليمية

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيمت المبادرة بمسجد القرية الحمراء بالحمام، حيث قام بالتدريس الشيخ إسلام سعودي عبده عبد العاطي إمام وخطيب بمطروح.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيمت المبادرة بمسجد خالد بن الوليد التابع لإدارة أوقاف بندر سوهاج، حيث قام بالتدريس الدكتور جمال عمار حسين.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيمت المبادرة بمسجد التواب بالغردقة، حيث قام بالتدريس الشيخ حسن سعيد رميح إمام وخطيب بالأوقاف.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الميناء الكبير بالغردقة، حيث قام بالتدريس الشيخ حسام الدين محمود عبدالمنعم إمام وخطيب بالبحر الأحمر.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيمت المبادرة بمسجد مسك الختام بمنفلوط، حيث قام بالتدريس الشيخ زكريا عثمان عباس إمام وخطيب بأسيوط ( قادة فكر).

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيمت المبادرة بالمركز الثقافي بشبين الكوم، حيث قام بالتدريس الشيخ بلال عطية درويش إمام وخطيب بالمنوفية.

كما أقيمت المبادرة بمسجد الشهيدين بقويسنا، حيث قام بالتدريس الشيخ محمد فتحي إمام وخطيب بالمنوفية.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيمت المبادرة بمسجد سيدنا عمرو بن العاص (رضي الله عنه) التابع لإدارة أوقاف جنوب القاهرة، حيث قام بالتدريس الشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي إمام وخطيب بالقاهرة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيمت المبادرة بمسجد السد العالي بدمنهور، بحضور الشيخ حامد خليفة عيسوي مدير الدعوة، والدكتور عبد الباري إسماعيل بصل مدرس اللغة العربية بكلية اللغة العربية بإيتاي البارود.