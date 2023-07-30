قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة.. “روشتة” إبراهيم الفقي لأولياء الأمور

حالة من القلق والتوتر يعيشها طلاب الثانوية العامة، قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، وينتظر أولياء الأمور النتيجة في حالة من الخوف على مصير أولادهم، ويعيش طلاب الثانوية العامة وأسرهم حاليًّا أصعب لحظات حياتهم لقرب ظهور النتيجة.

موعد نتيجة الثانوية العامة

وتبرز "بوابة الوفد الإلكترونية"، عدد من النصائح لتخطي حالة التوتر التي تسيطر على طلاب الثانوية العامة، خلال ترقب النتيجة التي من المقرر إعلانها يوم الثلاثاء المقبل ليتم اعتمادها بشكل رسمي.

وإليكم عدد من النصائح من الأرشيف، لخبراء التنمية البشرية الراحل إبراهيم الفقي:

"روشتة" إبراهيم الفقي لطلاب الثانوية العامة، لتقليل حدة التوتر والقلق الذي ينتابهم قبل إعلانها رسميًا:

ــ التميز باستمرار في أي مجال أو كلية (أنت تكون الأفضل في مهنتك)

ــ لا تضع وقت حياتك في الشكاوى

ــ استغل موهبتك بشكل مميز

ــ الالتزام في أخذ الدورات والكورسات المهمة

ــ تعلم أساليب الإدارة الحديثة

ــ التطور دائمًا والتميز في العمل

ــ تخلص من الأفكار السلبية

ــ عافر للنهاية ولا تتخلى عن حلمك

ــ اصنع حلمك وحقق حلمك

وقدمت خبيرة الإتيكيت أمينة شلباية، عددًا من النصائح لطلاب الثانوية العامة، خلال فترة إعلان النتيجة، مشددة على أن هناك بعض الأمور التي لا يصح فعلها مع ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023.

نتيجة الثانوية العامة 2023

ونشرت خبير الإتيكيت، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عدد من النصائح يجب فعلها مع طلاب الثانوية العامة، مشددة على أنه لا يصح طلب رقم الجلوس، حيث إن هناك أمرًا لا يصح فعله مع طلاب الثانوية العامة.

أمينة شلباية توضح إتيكيت الثانوية العامة

وكتبت في منشورها تحت عنوان "إتيكيت نتيجة الثانوية العامة"، أمرين مرفوضين نصحت الطلاب ألا يفعلوها، يوم نتيجة الثانوية العامة، موضحًا أن الأمرين المرفوض فعلهما مع طلاب الثانوية العامة هم:

ــ "هات رقم جلوسك وهجيبهالك من الكنترول"

ــ "محدش يرن على الطالب يوم النتيجة ويسأله جبت كام.. مرفوض".