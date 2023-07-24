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الإثنين 24 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة
نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عبر محرك البحث" جوجل" عن نتيجة الثانوية العامة 2023 وذلك بالتزامن مع قرب إعلانها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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مؤشرات جديدة مبشرة في نتيجة الثانوية العامة 2023

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قراءة تحليلية لنسب النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023


موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة

وقد أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة لعام 2023 والتي من المقرر أن تُعلن أوائل شهر أغسطس المقبل في المدارس.

امتحانات الثانوية العامة 


وقال حجازي، عبر الصفحة الرسمية لموقع وزارة التربية والتعليم خلال فيديو تم بثه عقب الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة، إن النتائج مبشرة، موضحًا أن مادة مثل الكيمياء حصل قرابة 1000 طالب على الدرجات النهائية بعد تصحيح 50% من أوراق الإجابة.

التصحيح الالكتروني

وأوضح  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التصحيح يجري بشكل إلكتروني كامل ودون أي تدخل بشري، وبناء عليه سيحصل كل طالب بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدرجات التي يستحقها دون أي ظلم، أو حدوث أخطاء.

خطوات الاستعلام 

- يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الرابط التالي https://emis.gov.eg/ 
الضغط  على كلمة نتيجة الثانوية العامة

 يختار الطالب الشعبة الخاصة به سواء علمي أو أدبي 

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على كلمة النتيجة لتظهر جميع درجات الطالب أو الطالبة بالنسبة المئوية

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم أن النتائج المتاحة حتى الآن مشجعة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تجاوزت نسب نجاح الطلاب في امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 حاجز الـ 90 ٪ وقد حصل بعض الطلاب على الدرجات النهائية، وهذا يدل على أن عمليات تصحيح الامتحانات تمت بشكل سليم ومنتظم، دون أية مشاكل. 

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