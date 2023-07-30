"الأعلى للجامعات" يشيد بمركز الاختبارات ومعمل كلية الطب جامعة بني سويف

صرح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف عن استقبال الجامعة اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، بحضور شركة كونكت لإدارة مشروع الاختبارات الالكترونية للوقوف علي الموقف الحالي لمركز الاختبارات الإلكترونية الرئيسي بشرق النيل ومعمل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب البشري.

حيث بدأت الزيارة بالمرور بمبني كلية الطب معمل للاختبارات الالكترونية ومعاينة كافة الأجهزة.

كما تابعت الزيارة المرور بمبني الاختبارات الالكترونية بمجمع التعليم الصناعي شرق النيل ومعاينة جميع معامل المبنى و غرفة التحكم الرئيسية و القاعات وغرف السيرفرات وغرف المراقبة .

وأشادت اللجنة بمجهودات الجامعة لتوفير الاجهزة الخاصة بالمشروع و بالجهد المبذول من وحدة ادارة المشروعات وإدارة المركز الاختبارات من حيث الدقة والاستعدادات المتميزة.

وقد وافقت اللجنة علي تسليم الجامعة جميع الاجهزة المطلوبة للجامعة.

من جانبه أشار الدكتور منصور حسن إلى أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فيما يتعلق بالتوسع في نشر ثقافة التحول الرقمي لتطوير نظم التقويم والامتحانات وميكنة الاختبارات بالجامعات وتحويلها لاختبارات إلكترونية ، لتحسين مخرجات العملية التعليمية ولتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب

FB_IMG_1690724100638

FB_IMG_1690724095084

FB_IMG_1690724088196

FB_IMG_1690724090423