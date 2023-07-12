بفرمان من موسيماني.. الوحدة الإماراتي يجس نبض لاعب الأهلي

يبحث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الوحدة الإماراتي عن تدعيم صفوفه بالموسم الجديد، وذلك بعدما تولي مسؤليته الفنية في الأيام الأخيرة الماضية.

ورحل موسيماني عن تدريب أهلي جدة منذ شهر بعد قيادته للعودة إلي دوري روشن السعودي من جديد، ليتولي بعد ذلك تدريب الوحدة الإماراتي.

موسيماني يطالب بالتعاقد مع نجم الأهلي

وكشفت تقارير صحفية عن دخول اللاعب بيرسي تاو صانع ألعاب فريق الأهلي في قائمة اللاعبين المطلوب ضمهم للوحدة، والتي حددها الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

وطلب موسيماني من إدارة الوحدة تدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد ووضع بيرسي تاو ضمن القائمة القصيرة التي يريد التعاقد معها.

في سياق متصل حسم النادي الأهلي تعاقده مع النجم الدولي إمام عاشور لاعب وسط فريق ميتلاند الدانماركي ونادي الزمالك السابق، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

ومن المقرر أن يدفع الأهلي مبلغ 2 مليون دولار للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي، وهناك بند في عقد إمام عاشور مع المارد الأحرم ينص بحصول اللاعب على جميع الدخل من الإعلانات التي يظهر فيها اللاعب.