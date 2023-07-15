نقيب الاجتماعيين: أعددنا مقترحاً لتعديل قانون مزاولة المهنة

قال الدكتور عبدالحميد زيد، نقيب الاجتماعيين، إن النقابة أعدت مسودة لتعديل قانون مزاولة المهنة حيث تم اعداد بعض المواد القانونية لحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة لمن يزاولون مهناً اجتماعية ونفسية بدون تراخيص ولضمان من يمارس المهنة أنه قد تم إعداده بطريقة علمية وعملية لتجعل الإخصائى قادراً على ممارسة المهنة وذلك من أجل التقنين.

وأضاف زيد أن النقابة قد أرسلت المقترحات إلى لجان القطاعات المختلفة بكليات الخدمة الاجتماعية والمجلس الأعلى للجامعات وتم إرسال بعض الملاحظات للنقابة منها التخصصات المختلفة، فهناك من يعملون بالمستشفيات والمدارس والاستشارات الاسرية والنفسية والتخاطب فهناك تخصصات جديدة خارج إطار الدولة وعلينا إضافتها إلى توصيف المهنة هناك مراكز بها تخصصات لا تعلم عنها الدولة شيئاً ومَن المسئول عن تلك المراكز ومعرفة تلك التخصصات ومدى تماشيها مع حاجة المجتمع.

وأشار زيد إلى أن الدولة عليها أن تعترف بمتطلبات الأعمال التى يؤديها متخصصون فى المجال الاجتماعى، كما أن الإخصائى الاجتماعى يجب أن تتوافر لديه الإمكانيات التى تجبر الدولة على الاعتراف بمهاراته، فالمجتمع لن يقبل بوجود أى شخص يحمل مكانه زائفة ولذلك على المهنة أن ترتقى بإمكانيات ومؤهلات الاخصائيين الاجتماعيين لحل مشكلات الدولة والمجتمع خاصة أن الدولة تهتم بذوى الهمم والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة، وكل تلك الفئات دون أن يتم تحديد الشخص المتعامل وقدراته وهذا ليس لحماية المهنة بقدر ما هو حماية للمجتمع.