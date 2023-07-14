سماء مكة المكرمة على موعد مع ظاهرة فلكية

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، عن ظاهرة فلكية تشهده سماء مكة المكرمة بعد غدٍ الأحد، إذ تتعامد الشمس "التسامت" الثاني والأخير هذا العام على الكعبة المشرفة، ويحدث هذا التعامد مع عودة الشمس "ظاهريا" قادمة من مدار السرطان متجهة جنوبًا إلى خط الاستواء وتتوسط خط الزوال وتصبح الشمس على ارتفاع (90 درجة).

ظاهرة فلكية تشهدها سماء مكة المكرمة:

تشهد الكعبة المشرفة تعامد الشمس عليها، في وقت أذان الظهر في المسجد الحرام إذْ ستكون الشمس، عند الساعة 12:26:44 ظهرًا بالتوقيت المملكة العربية السعودية، ويصبح ظل الزوال صفرًا ويختفي ظل الكعبة المشرفة.

وميل محور دوران الأرض بزاوية قدرها 23.5 درجة، هو سبب ظاهرة تعامد الشمس فوق الكعبة المشرفة، إذْ إنه ميل محور دوران الأرض أدي إلى انتقال الشمس "ظاهريًّا" بين مداري السرطان شمالًا والجدي جنوبًا مرورًا بخط الاستواء أثناء دوران الأرض حول الشمس مرة كل سنة.

تشهد المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا أو جنوبًا، هذا الحدث مرتين في العام الواحد، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان وتتصف به أماكن من الكرة الأرضية محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

كان حدث التعامد الأول للشمس على مكة المكرمة هذه العام في شهر مايو الماضي، أثناء حركة الشمس الظاهرية وانتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان، وتتعامد الشمس مرة أخرى على الكعبة المشرفة في مايو العام المقبل 2024.