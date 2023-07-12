لقاء رئيس جامعة عين شمس والمدير الإقليمي للوكالة الجامعية الفرنكوفونية

التقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتور جان نويل باليو، المدير الإقليمي للوكالة الجامعية للفرنكفونية بالشرق الأوسط بقصر الزعفران.

واستهدف اللقاء مناقشة كيفية تنفيذ مشروع مركز أبحاث طبية ذات بعد أفريقي بناء على تكليف من رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر بالتعاون مع الوكالة الجامعية للفرنكوفونية (AUF) مما يساعد على تعزيز سبل التعاون بين مصر والشركاء الأفارقة والعمل مع المراكز البحثية المتميزة والجامعات الأعضاء في الوكالة.

حضور لقاء رئيس جامعة عين شمس

لقاء رئيس جامعة عين شمس

شهد اللقاء الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا سابقاً وأستاذ العقاقير وكيمياء النواتج الطبيعية بكلية الصيدلة.

و كان الحضور من جانب الوكالة الدكتور جان لوك دوماس (فرنسا): العضو المنتدب والرئيس السابق للمؤتمر الدولي لعمداء كليات الطب للتعبير الفرنسي CIDMEF والعميد السابق لقسم الصحة والطب والبيولوجيا البشرية في جامعة السوربون باريس شمال و الدكتورة كلودين لوغيه سورغو (بوركينا فاسو): أستاذة الأشعة ورئيسة القسم في المستشفى الجامعي بواغادوغو ، العميدة السابق لكلية الطب، وزيرة الصحة السابق في بوركينا فاسو نائب مدير عام CIDMEF حاليًا، والدكتورة رشا رمضان: مديرة المكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكفونية بمصر والدكتور رامي ناصر: مدرس بجامعة نيو جيزة وطبيب اطفال.

لقاء رئيس جامعة عين شمس

وشارك في اللقاء من الجانب المصري الدكتورة أمانى أسامة عميدة كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتور على الانور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة منال حمدى السيد أستاذ طب الأطفال ورئيس وحدة الأبحاث الإكلينيكية بكلية الطب في جامعة عين شمس عضو مؤسس للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، سكرتير عام الجمعية المصرية لرعاية مرضي الكبد والدكتور تامر عمارة مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب والدكتورة شيرين فواز نائب مدير مكتب التعاون الدولى بكلية الطب.