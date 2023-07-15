حقيقة وصول درجات الحرارة لـ 50 مئوية.. الأرصاد تكشف مفاجأة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه لا صحة لما تردد على مواقع التواصل أن الحرارة قد تصل إلى ٥٠ درجة مئوية، مشيرة إلى أن درجات الحرارة في القاهرة ستتراوح بين ٣٧ و٣٨ درجة.

القبة الحرارية

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد"، على قناة تن، إن القبة الحرارية هي امتداد لمرتفع جوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وبالتالي يتسبب في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة يصل إلى ٣ درجات مئوية أكثر من المعدل الطبيعي.

درجات الحرارة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية في مداخلته مع الإعلامية سلمى عادل، أنه فيما يخص المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط فهي الأقل حرارة في جميع محافظات الجمهورية، وتتراوح فيها الحرارة بين ٣٢ و٣٥ درجة مئوية مما يجعلها وجهة ممتازة للراغبين في التمتع بالبحر وجو الصيف.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة.

أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة