وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بحملة 100 يوم صحة بدمنهور

تفقد الدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، عمل فرق حملة 100 يوم صحة بمركز طبي ناصر بدمنهور.

وتابع سير العمال بالمركز، وذلك بتواجد الدكتورة إيمان عماره منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، والدكتورة ريهام زكري مدير الإدارة الصحية بدمنهور، وفريق العمل المعاون لها، وفريق العمل بالمركز الطبي .

واطمئن على تقديم كافة خدمات المبادرة بصورة جيدة لاقت استحسان المواطنين المترددين على أعمال الحملة ، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى دعم صحة المرأة المصرية - فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الإعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين .

وتابع وكيل رة الصحة، التوعية الصحية التى تقوم بها مسئولة الثقافة الصحية بالمركز، لتوعية المواطنين بالخدمات المتميزة التى تقدم من خلال الحملة ، ووجه سيادته بزيادة وتكثيف التوعية الصحية ، وإعلام المواطنين بالخدمات المختلفة التى تشملها حملة 100 يوم صحة حتى يستفاد من خدماتها الجميع .

وشدد جميعه علي الإنضباط الإداري، وقام بالتأكد من وجود فرق العمل بكامل قوتها، وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات والطعوم .

وخلال المرور قام وجه بتلبية احتياجات المواطنين للوصول لأقصى درجات الرضا منهم عن الخدمات المقدمة .

وتفقد أماكن تقديم الخدمة بالمركز ، والمرور على مكاتب الصحة ،العيادات وعيادة الأسنان والصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة ، وأكد على التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول

وإلتقي عدد من المواطنين ، واجرى حوارًا معهم لإستبيان مدى رضائهم عن الخدمة المقدمة بالوحدة .

وفى نهاية الجولة، وجه الشكر لفريق العمل بالمركز ، ووجه ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرضاء المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار الحرص الدائم لمديرية الصحة بالبحيرة على تقدم المنظومة الصحية ، ورصد أي معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة ، والتأكد من توافر جميع الخدمات الطبية وعدم التهاون فى حق المريض .