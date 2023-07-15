أبيب شهر اللهاليب.. سبب التسمية وأشهر الأمثلة

تشهد مصر هذه الفترة من العام ولا سيما خلال شهري يوليو وأغسطس ارتفاعًا شديدًا في درجات الحرارة تزامنًا مع فصل الصيف، وأيضًا نتيجة التغيرات المناخية التي تُلقي بظلالها على كل الدول.

الشهور القبطية

وترتبط الفصول الأربعة من العام بالشهور القبطية وهي الشهور المصرية القديمة المرتبطة بالنجم الشعري واستخدمها المصريون في كل ما يخص الزراعة والحصاد.

وتبدأ شهور السنة القبطية بشهر توت، بابه، هاتور، كهيك، طوبة، أمشير، برمهات، برمودة، بشنس، بؤونة، أبيب، مسري.

أصل تسمية الشهور

ويرجع الأصل في تسمية هذه الشهور في الاحتفال بالأعياد المسيحية المختلفة، وكذلك يستخدمها الفلاحون في حياتهم نظرًا لارتباطها بالزراعة والحصاد وفيضان النيل.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي أبرز المعلومات عن شهرأبيب وأشهر الأمثلة:

أبيب هو الشهر الحادي عشر من السنة القبطية.

شهر أبيب مخصص للاله إبيفي أوأبيب وهوالثعبان الكبير الذي أهلكه حورس أو الشمس ابن أوزوريس.

كما يٌسمى بإسم "هابى" إله الفرح

وقد سمي هذا الشهر بهذا الاسم دلالة على انتقام حورس لأبيه أوزوريس أي النيل من عدوه تيفون أي التحاريق.

يبدأ الشهر من 8 يوليو حتى 9 أغسطس.

ويرتبط هذا الشهر بموسم الفيضان في النيل عند المصريين القدماء والعنب أيضًا.

أشهر الأمثلة



أبيب طباخ العنب والزبيب وذلك لنضج الفواكه فيه.

إن كلت ملوخية فى ابيب هات لبطنك طبيب.

أبيب شهر اللهاليب وذلك نظرًا لشدة حرارة الجو خلال هذه الفترة.